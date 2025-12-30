Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici!

CANBERRA - Extrémne výzvy z prostredia dospelého online obsahu sa stávajú čoraz riskantnejšími. Austrálska modelka Annie Knight po vlastnom rekordnom pokuse skončila v nemocnici so zdravotnými komplikáciami, ktoré podľa lekárov súvisia s vážnou hormonálnou nerovnováhou a krvácaním.
V prostredí dospelého online obsahu sa v poslednom období rozmohol trend extrémnych výziev, v ktorých sa známe tváre predbiehajú v prekonávaní hraníc fyzickej záťaže. Ošiaľ odštartovali modelky Lily Phillips a Bonnie Blue, ktoré sa dostali do pozornosti po tom, čo oznámili, že za jediný deň mali pohlavný styk s rekordným počtom mužov. Ich kroky teraz nasledujú ďalšie tváre z rovnakého prostredia – medzi nimi aj Annie Knight.
Austrálska modelka skončila v nemocnici krátko po tom, čo sa zapojila do vlastnej verzie výzvy. Počas šiestich hodín mala pohlavný styk s viac než 580 mužmi a krátko nato musela vyhľadať lekársku pomoc pre silné krvácanie. Pre portál US Weekly uviedla, že jej vyšetrenia odhalili výraznú hormonálnu nerovnováhu. Podľa jej slov sa jej zhoršili prejavy endometriózy a mala zvýšenú hladinu kortizolu, čo sa prejavilo nepravidelným a silným krvácaním.
Svoj stav prirovnala k vyhoreniu
Spočiatku sa domnievala, že zdravotné komplikácie sú dôsledkom psychického preťaženia a stresu, nie samotnej fyzickej záťaže. Svoj stav prirovnala k vyhoreniu a tvrdila, že počas samotnej výzvy sa cítila v poriadku. „Pred, počas aj po nej som sa cítila dobre. Problémy sa objavili až neskôr, čo si spájam skôr s tlakom, ktorý som na seba vyvíjala,“ uviedla.
Prvé vyjadrenia naznačovali, že pôjde len o krátkodobé zotavenie, no následné krvné testy a ďalšie vyšetrenia ukázali vážnejšie komplikácie. Modelka neskôr priznala, že krvácanie pretrváva a lekári u nej zistili aj drobné poranenie. Napriek zdravotným ťažkostiam uviedla, že fyzickú náročnosť výzvy považovala za menšiu, než pôvodne očakávala, a poďakovala všetkým, ktorí sa na nej podieľali.