Veľký vianočný KVÍZ je tu: Ako dobre poznáte filmy a rozprávky, ktoré patria k sviatkom? Otestujte sa!

Trúfnete si na vianočný kvíz? (Zdroj: koláž Filmové studio Barrandov/DEFA, SITA, Youtube)
BRATISLAVA - Pripravili sme pre vás vianočný kvíz, ktorý preverí, ako dobre poznáte naše najväčšie filmové poklady. Spomeniete si, kto prvý vyslovil legendárnu hlášku? Viete, v ktorom filme zaznie známa pesnička? A rozpoznáte rozprávku podľa jediného detailu? Otestujte sa a zistite, či patríte medzi skutočných majstrov vianočných klasík.
Filmy a rozprávky patria k Vianociam rovnako ako vôňa medovníkov či rozsvietený stromček. Niektoré z nich sledujeme každý rok a poznáme ich tak dobre, že by sme ich dokázali odrecitovať naspamäť. Otestujte si teraz, ako veľmi tieto sviatočné klasiky naozaj poznáte.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×