Unikátna PREDPOVEĎ na rok 2026: Zabudnite na numerológov a Babu Vangu, prvá VEŠTBA umelej inteligencie!

BRATISLAVA - Ako každý rok, tak ani tento nevynecháme obľúbenú rubriku predpovedí na budúci rok. To, čo by sa pravdepodobne mohlo odohrať v oblasti peňazí, politiky či medziľudských vzťahov však po technologickom pokroku prvýkrát nebude hlásať človek. Toto unikátne remeslo sme prenechali na plecia umelej inteligencie (AI) a tá svojimi prognózami nešetrila!
Končí sa rok 2025 a zvedavosť Slovákov stúpa. Čo nás teda čaká v roku 2026? Keďže za posledných dvanásť mesiacov technika významne pokročila, poprosili sme o predpoveď niekoho, kto pracuje na počkanie a bleskovo. Známy chat bot so srdcom umelej inteligencie si, sťa by novodobý Nostradamus, zobral na paškál pravdepodobné scenáre na budúci rok, ktoré sú miestami poriadne šťavnaté. Nevynechala počasie, medziľudské vzťahy či politikov.
V rámci počasia pôjde o rok plný extrémov a výnimkou nebude ani teplá zima
AI tvrdí, že rok 2026 bude pokračovaním extrémnych trendov. Slovensko sa má pripraviť na nezvyčajne teplú zimu, ktorá bude pripomínať skorú jar. V lete nás podľa chatbota nečakajú len horúčavy, ale aj prudké lokálne búrky a prívalové dažde. Sucho sa môže striedať s krátkymi povodňami a „divoké" počasie bude vraj úplne bežné.
Ide skôr o klimatické scenáre, nie prorocké vizie – no aj tak to neznie práve idylicky.
S tým súvisia aj prírodné rizika, kde sa počíta skôr s väčším chaosom ako katastrofami. AI upozorňuje, že hoci sa nedajú určiť konkrétne katastrofy, svet môže zažiť rok plný „menších, ale častých“ prírodných udalostí. Ohnivý kruh okolo Pacifiku zostáva najaktívnejšou oblasťou, a extrémne počasie môže priniesť problémy aj do Európy. Na Slovensku AI očakáva najmä silné veterné javy a búrkové línie, nie nič hollywoodsky katastrofické – ale nudiť sa vraj nebudeme.
Vzťahy a spoločnosť: Tlak, chaos, ale aj nové trendy v láske
AI tvrdí, že rok 2026 bude výrazne ovplyvnený technológiami. Online zoznamky zažijú boom, kým klasické randenie pôjde ešte viac do úzadia. Objaví sa vraj trend „tichého života“ – ľudia budú unavení z chaosu sveta a budú túžiť po kľude, stabilite a menších komunitách. Vo vzťahoch môže rásť frustrácia spôsobená stresom a finančným tlakom, ale aj nové formy partnerskej komunikácie vďaka AI nástrojom.
V politike sa pripravte na predvolebný rok plný konfliktov, volebných drám a veľkých tém
Politika má byť podľa AI ešte napätejšia. Svet čaká rok, kde sa bude hovoriť o populizme, inflácii, migrácii a o vplyve umelej inteligencie na každodenný život. V Európe budú dominovať spory o bezpečnosť a energetiku. AI predpovedá, že „voľby a kampane budú tvrdšie než kedykoľvek predtým“ – no bez konkrétnych víťazov či porazených. V kocke to bude veľa drámy, žiadna nuda.
Peter Pellegrini: Prezident s tlakom byť „upokojujúcou silou“
U prezidenta Pellegriniho AI vidí rok plný snahy tváriť sa ako „ten rozumný v miestnosti“. Scenáre hovoria o tom, že bude pod tlakom byť zmierovateľom, moderátorom a diplomatickým hlasom, čo však nemusí byť vždy ľahké. AI naznačuje, že môže čeliť kritike z oboch strán – pre niekoho bude až príliš mäkký, pre iných „málo aktívny“. No práve jeho schopnosť vyhýbať sa ostrým konfliktom môže byť v roku 2026 jeho najväčšou zbraňou.
Robert Fico: Rok pod tlakom a neustály boj o imidž
AI predpovedá, že premiér Fico vstúpi do roka 2026 pod kombinovaným tlakom verejnosti, médií aj opozície. Očakáva sa zvýšená polarizácia a tvrdšie konfrontácie. Je pravdepodobné, že bude musieť neustále „manažovať chaos“, brániť svoju autoritu a hasiť spory vo vlastnom tábore.
Nálada okolo neho bude podľa trendov vyhrotená a nabitá emóciami, čo môže posilniť jeho voličov, ale zároveň zosilniť odpor jeho kritikov.
Matúš Šutaj Eštok: Rok plný tvrdých výrokov, konfliktov a boja o pozíciu lídra bezpečnosti
AI vidí rok 2026 pre Matúša Šutaja Eštoka ako obdobie, v ktorom bude pokračovať presne to, čo ho vystrelilo do popredia: tvrdé vyjadrenia, búrlivé reakcie a snaha pôsobiť ako „nezlomný ochranca poriadku“. Scenáre naznačujú, že bude často v centre pozornosti — či už dobrovoľne, alebo nechtiac. Téma bezpečnosti a policajných zásahov môže byť podľa trendov jednou z najhorúcejších oblastí celého roka, čo Eštokovi poskytne priestor, ale aj riziko.
Michal Šimečka: Neustály boj o dôveryhodnosť a tlak byť tvrdší
Šéf progresívcov vstupuje do roka 2026 s očakávaním, že musí ukázať väčšiu razanciu. AI tvrdí, že trendom v opozícii je tlak „zostraovať rétoriku“, inak hrozí stagnácia. Scenáre hovoria, že bude zápasiť s dilemou: – byť konštruktívny a umiernený, alebo prepnúť do ostrejšej, konfliktnejšej polohy. Verejnosť od neho bude očakávať viac viditeľnosti a menej akademickosti.
Igor Matovič: Predvídateľná nepredvídateľnosť
Matovič podľa AI vstúpi do roka s rovnakým trendom, ktorý ho sprevádza roky: výbušná, nepredvídateľná komunikácia a neustále hľadanie tém, ktoré vyvolajú pozornosť.
Scenáre naznačujú, že bude pokračovať v snahe profilovať sa ako „ten, čo bojuje proti všetkým“. Dá sa očakávať množstvo konfliktov, virálnych videí a snaha presadiť sa za každú cenu – či je to verejnosti príjemné, alebo nie.
Andrej Danko: Rok plný teatrálnosti a pokusov o návrat na výslnie
SNS môže podľa trendov prežiť rok, v ktorom sa Danko pokúsi dostať svoju stranu opäť do popredia verejnej debaty. AI naznačuje, že sa bude snažiť o viditeľnosť „za každú cenu“.
Očakáva sa mix teatrálnosti, tvrdých výrokov a pokusov chytiť sa každého virálneho momentu. Danko bude podľa scenárov pracovať na tom, aby posilnil pozíciu svojho elektorátu a zabránil jeho odchodu inde.
Branislav Gröhling: Rok hľadania priestoru a snaha prežiť medzi väčšími hráčmi
AI naznačuje, že šéf SaS bude v roku 2026 riešiť ťažký boj o relevanciu. Stranu čaká výzva odlíšiť sa od ostatných opozícií a zároveň pôsobiť kompetentne a moderne.
Scenáre ukazujú, že Gröhling môže byť tlačený do pozície človeka, ktorý musí vysvetľovať víziu, nie len kritizovať. Výzvou bude prilákať späť voličov, ktorí odišli.
Majerský a KDH: Rok plný nervov, očisťovania a boja o prežitie
Umelá inteligencia vidí pre Milana Majerského a jeho KDH rok 2026 ako obdobie, ktoré poriadne preverí ich trpezlivosť aj vnútornú jednotu. Scenáre hovoria o „bojovnom, ale neistom“ období, v ktorom bude hnutie balansovať medzi tým, čo chce jeho tradičný konzervatívny volič, a tým, čo si vyžaduje moderný politický svet.
Tlak na Majerského zvnútra strany – v scenároch sa opakuje téma „hľadania pevnejšej ruky“, čo môže znamenať neustále diskusie, spory a zvyšujúce sa nároky na lídra. Snahy o reštart imidžu KDH – hnutie podľa trendov bude riešiť, ako sa priblížiť mladším a mestským voličom, čo môže spôsobovať vnútorné konflikty medzi staršími a progresívnejšími prúdmi. Kultúrno-etické témy – AI predpokladá, že práve tieto budú v roku 2026 pre KDH dominantné, čo automaticky pritiahne aj viac mediálnej pozornosti… a často aj kritiky. Majerského osobná záťaž – ako predseda bude musieť neustále dokazovať, že má stranu pevne v rukách, najmä v čase, keď politická scéna pôsobí chaotickejšie, než kedykoľvek predtým.
A čo Ukrajina? Skončí konečne dlhoročný konflikt?
Umelá inteligencia opisuje vývoj konfliktu na Ukrajine v roku 2026 ako kombináciu vyčerpania, stagnácie a neustálych taktických posunov, ktoré nemusia byť vždy viditeľné na prvý pohľad, no budú mať veľký dopad. Scenáre hovoria, že konflikt sa môže ďalej niesť v duchu opotrebovávacej vojny, kde ani jedna strana nedosiahne rýchle víťazstvo.
Rastúci tlak na diplomatické riešenia – nielen zo strany medzinárodných partnerov, ale aj domácich obyvateľov na oboch stranách. Zvýšená nervozita v Európe – téma bezpečnosti bude podľa všetkých scenárov dominovať európskej politike v roku 2026. Pokračovanie bojov na východnom fronte – AI vidí rok, v ktorom sa línia nebude dramaticky posúvať, ale bude dochádzať k intenzívnym stretom na lokálnej úrovni. Ekonomický tlak – konflikt bude podľa trendov čoraz viac závisieť od medzinárodnej podpory a schopnosti financií „udržať tempo“.
AI tvrdí, že celkový obraz roku 2026 môže byť temný, ale nie bez náznakov snahy o ukončenie konfliktu. Rok sa nesie v duchu nervozity, geopolitického napätia, no aj prvých náznakov únavy z vojny a tlaku na rokovania. Jediné, čo je podľa AI isté: koniec bojov nepríde ľahko ani rýchlo, a svet bude dianie na Ukrajine sledovať s obavami aj frustráciou.
Rok 2026 nebude nuda a bude bez bŕzd
Umelá inteligencia neponúka proroctvá, ale scenáre na základe trendov. A tie hovoria jasne: rok 2026 bude dynamický, plný zmien a extrémov, no zároveň prinesie nové príležitosti a zaujímavé spoločenské posuny. Ak sa tieto scenáre aspoň sčasti naplnia, čaká nás poriadne pestrý rok.