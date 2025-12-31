Napätie, radosť a veľké výhry: Taký bol rok 2025 s Niké žrebmi

Rok 2025 ukázal, že Niké žreby majú jedinečnú schopnosť premeniť obyčajný moment na silný zážitok. Každé škrabnutie v sebe nieslo napätie a často radosť z veľkolepých výhier. Zákazníci si žreby zamilovali napríklad aj ako krátky „flirt“ so šťastím.
Podľa riaditeľa lotérií v Niké Mariána Jamricha bol uplynulý rok plný silných príbehov a rastúcej odvahy hráčov. Ak však bol pestrý ako dobre namiešaný koktail, ten budúci sľubuje ešte výraznejšiu chuť.
Rok 2025 ja takmer za nami. Ako sa vyvíjal z pohľadu žrebov?
Bol pre žreby ako dobre namiešaný koktail – trochu napätia, veľa radosti a niekoľko naozaj silných momentov. Vidíme stabilný rast záujmu, zákazníci sa k žrebom vracajú častejšie a čoraz viac ich vnímajú ako rýchlu dávku zábavy, ktorú si môžu kedykoľvek dopriať.
Čo si zákazníci Niké vyškrtali v uplynulom roku?
Padali „kávičkové“ výhry až po TOP sumy 200 000 €, 100 000 €, či 50 000 €, ktoré dokážu zmeniť plány na najbližšie roky. Najkrajšie je, že nevyhrávali len naši pravidelní klienti, ale aj ľudia, ktorí si žreb kúpili spontánne – len tak, pre radosť.
Máte k výhram aj zaujímavé príbehy?
Tých je veľa, ale jeden mi naozaj utkvel v pamäti. Pani zo stredného Slovenska trvala na žrebe, ktorý bol vystavený v stánku na okne – vyblednutý a na pohľad úplne obyčajný. Intuícia jej však našepkala správne. Práve v ňom sa skrývala hlavná výhra 100 000 €.
Nastal v roku 2025 aj nejaký nový jav so žrebmi?
Určite áno. Zákazníci sú odvážnejší – častejšie siahajú po prémiovejších, drahších žreboch a zároveň rastie popularita iŽrebov. Chcú kvalitu, rýchlosť a možnosť zahrať si presne vtedy, keď majú chuť. Napríklad iŽreb Platinová 7 ponúka hlavnú výhru až 100 000 € a to ho stačí kúpiť a zotrieť v pohodlí domu na mobile. Nikam netreba chodiť, stačí pohnúť prstom.
Akú emóciu môžu zákazníci Niké zažiť pri škrabaní?
Je to mix emócií. Napätie a adrenalín pri každom škrabnutí, radosť z výhry a hlavne pocit, že si dopriali malý únik z reality. Žreb je krátky „flirt“ so šťastím – a presne to zákazníci milujú.
Prejdime aj k aktuálne najobľúbenejším žrebom
K dispozícii máme až 48 druhov (20 iŽrebov a 28 stieracích žrebov)! Najviac bodujú tie, ktoré spájajú atraktívny dizajn, vyššie výhry do ohromných 333 333 € pre žrebe Elite 30 a jednoduchý princíp. Zákazník chce rýchlo pochopiť pravidlá a vychutnať si každý moment odkrývania hracieho poľa.
Zároveň máme aj skupinu „fajnšmekrov“ – hráčov, ktorí sa radi „pohrajú“ a cielene vyhľadávajú zložitejšie herné mechaniky. Tie ponúka napríklad obľúbený 20-eurový žreb Ohňostroj šťastia 2 s fantastickými výhrami až do 222 222 €.
Navyše sme vo vianočnom období, ktoré je pre žreby najsilnejšie. Najpredávanejšie sú s vianočným dizajnom, z ktorým máme naďalej až tri v ponuke – 2 € Vianočný darček, 5 € Veselé Vianoce a 20-eurový žreb Čas Vianoc, pri ktorom je každý jeden žreb výherný.
Na čo sa milovníci žrebov môžu tešiť v roku 2026?
Čaká nás ešte odvážnejší rok. Prinesieme nové herné mechaniky, silné vizuály, vysoké výhry a – ako je v Niké lotériách zvykom – množstvo inovácií. Pripravujeme novinky, pri ktorých si zákazníci povedia: „Toto chcem skúsiť.“
Šušká sa o novej edícii Veselé zvieratká. Môžete k nim niečo prezradiť?
Šušká sa správne. Prezradím len toľko, že pôjde o niečo, čo tu ešte nebolo. Veselé, hravé a s aktívnym zapojením ľudí. Detaily si však zatiaľ necháme pod pokrievkou – o to väčšie prekvapenie to bude.
