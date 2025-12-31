Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Napätie, radosť a veľké výhry: Taký bol rok 2025 s Niké žrebmi

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Niké)
© Zoznam/ © Zoznam/

Rok 2025 ukázal, že Niké žreby majú jedinečnú schopnosť premeniť obyčajný moment na silný zážitok. Každé škrabnutie v sebe nieslo napätie a často radosť z veľkolepých výhier. Zákazníci si žreby zamilovali napríklad aj ako krátky „flirt“ so šťastím.

Podľa riaditeľa lotérií v Niké Mariána Jamricha bol uplynulý rok plný silných príbehov a rastúcej odvahy hráčov. Ak však bol pestrý ako dobre namiešaný koktail, ten budúci sľubuje ešte výraznejšiu chuť.

Rok 2025 ja takmer za nami. Ako sa vyvíjal z pohľadu žrebov?

Bol pre žreby ako dobre namiešaný koktail – trochu napätia, veľa radosti a niekoľko naozaj silných momentov. Vidíme stabilný rast záujmu, zákazníci sa k žrebom vracajú častejšie a čoraz viac ich vnímajú ako rýchlu dávku zábavy, ktorú si môžu kedykoľvek dopriať.

Napätie, radosť a veľké
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Niké)

Čo si zákazníci Niké vyškrtali v uplynulom roku?

Padali „kávičkové“ výhry až po TOP sumy 200 000 €, 100 000 €, či 50 000 €, ktoré dokážu zmeniť plány na najbližšie roky. Najkrajšie je, že nevyhrávali len naši pravidelní klienti, ale aj ľudia, ktorí si žreb kúpili spontánne – len tak, pre radosť.

Máte k výhram aj zaujímavé príbehy?

Tých je veľa, ale jeden mi naozaj utkvel v pamäti. Pani zo stredného Slovenska trvala na žrebe, ktorý bol vystavený v stánku na okne – vyblednutý a na pohľad úplne obyčajný. Intuícia jej však našepkala správne. Práve v ňom sa skrývala hlavná výhra 100 000 €.

Nastal v roku 2025 aj nejaký nový jav so žrebmi?

Určite áno. Zákazníci sú odvážnejší – častejšie siahajú po prémiovejších, drahších žreboch a zároveň rastie popularita iŽrebov. Chcú kvalitu, rýchlosť a možnosť zahrať si presne vtedy, keď majú chuť. Napríklad iŽreb Platinová 7 ponúka hlavnú výhru až 100 000 € a to ho stačí kúpiť a zotrieť v pohodlí domu na mobile. Nikam netreba chodiť, stačí pohnúť prstom.

Akú emóciu môžu zákazníci Niké zažiť pri škrabaní?

Je to mix emócií. Napätie a adrenalín pri každom škrabnutí, radosť z výhry a hlavne pocit, že si dopriali malý únik z reality. Žreb je krátky „flirt“ so šťastím – a presne to zákazníci milujú.

Prejdime aj k aktuálne najobľúbenejším žrebom

K dispozícii máme až 48 druhov (20 iŽrebov a 28 stieracích žrebov)! Najviac bodujú tie, ktoré spájajú atraktívny dizajn, vyššie výhry do ohromných 333 333 € pre žrebe Elite 30 a jednoduchý princíp. Zákazník chce rýchlo pochopiť pravidlá a vychutnať si každý moment odkrývania hracieho poľa.

Zároveň máme aj skupinu „fajnšmekrov“ – hráčov, ktorí sa radi „pohrajú“ a cielene vyhľadávajú zložitejšie herné mechaniky. Tie ponúka napríklad obľúbený 20-eurový žreb Ohňostroj šťastia 2 s fantastickými výhrami až do 222 222 €.

Navyše sme vo vianočnom období, ktoré je pre žreby najsilnejšie. Najpredávanejšie sú s vianočným dizajnom, z ktorým máme naďalej až tri v ponuke – 2 € Vianočný darček, 5 € Veselé Vianoce a 20-eurový žreb Čas Vianoc, pri ktorom je každý jeden žreb výherný.

Na čo sa milovníci žrebov môžu tešiť v roku 2026?

Čaká nás ešte odvážnejší rok. Prinesieme nové herné mechaniky, silné vizuály, vysoké výhry a – ako je v Niké lotériách zvykom – množstvo inovácií. Pripravujeme novinky, pri ktorých si zákazníci povedia: „Toto chcem skúsiť.“

Šušká sa o novej edícii Veselé zvieratká. Môžete k nim niečo prezradiť?

Šušká sa správne. Prezradím len toľko, že pôjde o niečo, čo tu ešte nebolo. Veselé, hravé a s aktívnym zapojením ľudí. Detaily si však zatiaľ necháme pod pokrievkou – o to väčšie prekvapenie to bude.

-reklamná správa-

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

undefined
Na Silvestra stúpa počet úrazov! Najčastejšie súvisia s alkoholom a pyrotechnikou
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… chcel som si prestreliť koleno
Prominenti
Kladivári Kaňuchová a Lomnický želajú do Nového roka
Kladivári Kaňuchová a Lomnický želajú do Nového roka
Správy
Herečka Zuzana Mišáková praje zdravie, šťastie
Herečka Zuzana Mišáková praje zdravie, šťastie
Správy

Domáce správy

Vodiči sa na Silvestra
Vodiči sa na Silvestra nevedia vynadívať: Šokujúce CENY na pumpách, je toto naozaj pravda?
Domáce
FOTO Na oblohe bude v
Astronomický MEGAROK 2026: Pripravte si fotoaparáty! Zatmenia, meteorické roje aj planéty ako na dlani
Domáce
Čaučík očakáva chaos, ak
Čaučík očakáva chaos, ak by fungovala nástupnícka inštitúcia Úradu na ochranu oznamovateľov
Domáce
Silvester za mrežami: V slovenských väzniciach pripravili pre odsúdených špeciálny program a aktivity
Silvester za mrežami: V slovenských väzniciach pripravili pre odsúdených špeciálny program a aktivity
Banská Bystrica

Zahraničné

Obmedzenie vstupu pre občanov
Obmedzenie vstupu pre občanov USA! Mali a Burkina Faso ho zaviedli
Zahraničné
Turecko koná proti Islamskému
Turecko koná proti Islamskému štátu: Zadržalo ďalších 125 ľudí
Zahraničné
Demonštranti počas protestu v
Izraelská tajná služba Mosad vyjadrila podporu protestujúcim v Iráne
Zahraničné
NAŽIVO NOVÝ ROK víta celý
NOVÝ ROK víta celý svet: Posledné napínavé sekundy, ohňostroje a minúta ticha v Sydney!
Zahraničné

Prominenti

Táňa Pauhofová
Čistky v SND! Pauhofová sa vzdala svojho miesta dobrovoľne: Obetovala sa pre túto herečku?!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Teri Hatcher
Známa herečka na prechádzke s dcérou: Och, to čo má na sebe?!
Zahraniční prominenti
Kali predstavil svoj životný
Silvester na STVR sa nakrúcal 12 hodín: Keď sa to Kali dozvedel, tak… Chcel som si prestreliť koleno
Domáci prominenti
Ťažký rok Burešovej: Operácie,
Ťažký rok Burešovej: Operácie, smrť manžela a sviatky v nemocnici!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najzábavnejšia noc v uliciach:
Najzábavnejšia noc v uliciach: Slovenské mestá chystajú obrovské párty
dromedar.sk
Zabudnite na moderné procedúry:
Zabudnite na moderné procedúry: Aj pred 500 rokmi túžili po večnej mladosti! TAKTO sa skrášľovali naši predkovia
Zaujímavosti
Nový objav vedcov: Pod
Nový objav vedcov: Pod povrchom Zeme sa skrýva OBROVSKÉ more vody! Môže byť väčšie než všetky moria dokopy
Zaujímavosti
Historický rozpor: Kedy sa
Historický rozpor: Kedy sa narodil Ježiš Kristus? Vedci spochybňujú 25. december, odhalili rozdiely v evanjeliách
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Rady a tipy

Šport

Posledné roky strávil na Slovensku: Padlo rozhodnutie, ktoré spôsobilo nečakaný šok
Posledné roky strávil na Slovensku: Padlo rozhodnutie, ktoré spôsobilo nečakaný šok
Ostatné súťaže
VIDEO Neuveriteľný záver! Slafkovský mal najskôr výčitky, potom prišla víchrica z Montrealu
VIDEO Neuveriteľný záver! Slafkovský mal najskôr výčitky, potom prišla víchrica z Montrealu
NHL
VIDEO Švajčiari nedali šancu Nemcom: Slovensko sa pred posledným zápasom dozvedelo kľúčovú správu
VIDEO Švajčiari nedali šancu Nemcom: Slovensko sa pred posledným zápasom dozvedelo kľúčovú správu
MS v hokeji do 20 rokov
Priamy súboj na MS do 20 rokov: Rozhodlo sa o ďalšom postupujúcom do štvrťfinále
Priamy súboj na MS do 20 rokov: Rozhodlo sa o ďalšom postupujúcom do štvrťfinále
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Pre zamestnávateľov
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor

Technológie

Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Android
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Bezpečnosť
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Veda a výskum
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Technológie

Bývanie

Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu

Pre kutilov

Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rok 2025 priniesol rozchody i nové vzťahy: Najdiskutovanejší rozchod nášho šoubiznisu a prekvapivé nové páry
Slovenské celebrity
Rok 2025 priniesol rozchody i nové vzťahy: Najdiskutovanejší rozchod nášho šoubiznisu a prekvapivé nové páry
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vodiči sa na Silvestra
Domáce
Vodiči sa na Silvestra nevedia vynadívať: Šokujúce CENY na pumpách, je toto naozaj pravda?
Na oblohe bude v
Domáce
Astronomický MEGAROK 2026: Pripravte si fotoaparáty! Zatmenia, meteorické roje aj planéty ako na dlani
V Rajke spôsobili ohňostroje
Domáce
V Rajke spôsobili ohňostroje silvestrovskú megahádku: POVOLENÁ pyrotechnika, VÁŠNE a hnev za klávesnicou!
Pred silvestrovským večerom si
Domáce
Pred silvestrovským večerom si skontrolujte chladničky! V obľúbenej slovenskej lahôdke objavili nebezpečnú listeriu

Ďalšie zo Zoznamu