Dôchodkyni volali z banky: Vraj vyhrala milión! Poslala ich do teplých krajín, no karta sa obrátila

PRAHA - Kombinácia nepriaznivých skúseností, o ktorých čítame denne a tiež vyspelosť informačných technológii zmiatlo jednu staršiu Češku, ktorej banka oznámila rozprávkovú výhru. V domnienke, že ide o ďalší podvod ich duchaprítomne zrušila, no netušila, že ide o ozajstnú výhru. Všetko sa nakoniec na dobré obrátilo a je z toho zábavný príbeh.
O netradičnom a miestami až úsmevnom prípade informoval český portál TN.cz. Pracovníci českej banky sa s koncom roka snažili kontaktovať výherkyňu ich netradičnej akcie. Išlo finančnú výhru. Pozitívom celého príbehu je fakt, že žena napriek prvotnému podozreniu výhru nakoniec s radosťou prijala a šťastný koniec je na svete. Išlo o milión českých korún, čo je v prepočte asi 41 172 eur.
Dôchodkyňa ich najskôr poslala do "patričných miest"
Pracovníci banky vylosovali tretiu výherkyňu ich akcie Miliónový účet. Dotyčnej pani bol dokonca na účet aj pripísaný tento jeden milión korún. Oznámenie o jej úspechu v tejto akcii ale dopadlo najskôr inak, ako si predstavovala banka a jej zamestnanci. Air Bank sa o celom incidente s úsmevom rozhovorila v statuse na sociálnej sieti.
"Keď už sme sa dovolali, nestretli sme sa úplne s úspechom. Naopak sme boli poslaní do patričných miest, pretože táto informácia nie je vždy uveriteľná," napísali pracovníci Air Bank v príspevku. Výherkyňu tak museli ešte niekoľko dní presviedčať správami, čo ju pravdepodobne ešte viac zneistilo. Presvedčil ju zrejme až pohľad na výšku prostriedkov na bankovom účte. Tam sa však pozrela až o týždeň.
Ste miláčikovia, odkázala im dojatá seniorka
Banka pripomenula, že o výhercovi akcie rozhoduje náhodné zlosovanie. Dotyčná žena si podľa svojich slov najskôr musela skontrolovať stav svojho konta v internetovom bankovníctve. "Do aplikácie sa išla mrknúť až po týždni. Sumu, ktorú tam našla, rozhodne nečakala," napísala banka. Pani si všetko ešte telefonicky overila. "Okrem toho sme si vypočuli, že sme miláčikovia, a dojali sa neskutočnou radosťou v hlase, ktorú pani mala," dodali na záver.