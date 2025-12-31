Historický rozpor: Kedy sa narodil Ježiš Kristus? Vedci spochybňujú 25. december, odhalili rozdiely v evanjeliách

LONDÝN - Hoci si 25. december spájame s narodením Ježiša Krista, historické záznamy naznačujú, že tento dátum je skôr symbolický. O tom, kedy a kde sa Ježiš skutočne narodil, existuje viacero teórií a nejasností, ktoré spochybňujú tradičné vnímanie Vianoc.
Ako upozorňuje portál IFL Science, problém sa začína už pri samotnom datovaní rokov. V období, keď sa Ježiš narodil, totiž neexistoval „rok nula“ a časové určenie jeho príchodu na svet je založené na neskorších výpočtoch.
Historický rozpor
Narodenie Ježiša opisujú dve evanjeliá – podľa Matúša a Lukáša. Matúš ho zasadil do obdobia vlády kráľa Herodesa, zatiaľ čo Lukáš spomína sčítanie ľudu počas správy Sýrie pod vedením Kyrenia (Quirínia). Práve tu však vzniká historický rozpor.
Zachované záznamy hovoria, že veľké rímske sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo v roku 6 nášho letopočtu, zatiaľ čo Herodes zomrel minimálne o sedem rokov skôr – niektoré pramene hovoria dokonca o desaťročnom rozdiele. Preto sa mnohí historici domnievajú, že Ježiš sa mohol narodiť medzi rokmi 6 až 4 pred naším letopočtom. Lukášova zmienka o Kyreniovi môže byť podľa niektorých odborníkov nepresná alebo symbolická. Zaujímavá je aj hypotéza, že takzvaná betlehemská hviezda mohla byť kométa pozorovaná na oblohe v roku 5 pred n. l.
Tento deň bol medzi obyvateľmi obľúbený
Prvé kresťanské komunity nezačali oslavovať Ježišovo narodenie okamžite. Sviatky ako Veľká noc či Zjavenie Pána sa ustálili až v druhom storočí a zmienky o 25. decembri sa objavujú ešte neskôr – až v treťom storočí u rímskeho teológa Hippolyta. Je preto nepravdepodobné, že by sa presný dátum narodenia zachoval bez písomných dôkazov tak dlhý čas.
Navyše, 25. december sa prekrýval s významnými pohanskými sviatkami. V Ríme to boli saturnálie a oslava narodenia „Nepremožiteľného Slnka“. Tento deň bol medzi obyvateľmi obľúbený a spájal sa s obdarúvaním detí aj chudobných, informuje SME. Podobné oslavy existovali aj v našich končinách – zimný slnovrat bol známy ako Kračún a s príchodom kresťanstva ho postupne nahradili Vianoce.
Kedy sa Ježiš skutočne narodil, však zostáva otvorené. Niektoré teórie hovoria o jarných mesiacoch, iné o období medzi marcom a novembrom, čo vyplýva zo zmienok o pastieroch, ktorí v tom čase pásli stáda v palestínskych oblastiach.