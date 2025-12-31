Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Historický rozpor: Kedy sa narodil Ježiš Kristus? Vedci spochybňujú 25. december, odhalili rozdiely v evanjeliách

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

LONDÝN - Hoci si 25. december spájame s narodením Ježiša Krista, historické záznamy naznačujú, že tento dátum je skôr symbolický. O tom, kedy a kde sa Ježiš skutočne narodil, existuje viacero teórií a nejasností, ktoré spochybňujú tradičné vnímanie Vianoc.

Dátum 25. december je pre kresťanov spojený s oslavou narodenia Ježiša Krista, no historici a vedci sa zhodujú, že práve tento deň je skôr symbolický než skutočný. O tom, kedy a kde sa Ježiš v skutočnosti narodil, totiž panuje viac otázok než jasných odpovedí.

Historický rozpor: Kedy sa
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Ako upozorňuje portál IFL Science, problém sa začína už pri samotnom datovaní rokov. V období, keď sa Ježiš narodil, totiž neexistoval „rok nula“ a časové určenie jeho príchodu na svet je založené na neskorších výpočtoch.

Historický rozpor

Narodenie Ježiša opisujú dve evanjeliá – podľa Matúša a Lukáša. Matúš ho zasadil do obdobia vlády kráľa Herodesa, zatiaľ čo Lukáš spomína sčítanie ľudu počas správy Sýrie pod vedením Kyrenia (Quirínia). Práve tu však vzniká historický rozpor.

Zastavilo sa mu srdce a vtedy to prišlo: Stretnutie s Ježišom, anjelmi a svetlom, ktoré mu navždy zmenilo život! Prečítajte si tiež

Zastavilo sa mu srdce a vtedy to prišlo: Stretnutie s Ježišom, anjelmi a svetlom, ktoré mu navždy zmenilo život!

Zachované záznamy hovoria, že veľké rímske sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo v roku 6 nášho letopočtu, zatiaľ čo Herodes zomrel minimálne o sedem rokov skôr – niektoré pramene hovoria dokonca o desaťročnom rozdiele. Preto sa mnohí historici domnievajú, že Ježiš sa mohol narodiť medzi rokmi 6 až 4 pred naším letopočtom. Lukášova zmienka o Kyreniovi môže byť podľa niektorých odborníkov nepresná alebo symbolická. Zaujímavá je aj hypotéza, že takzvaná betlehemská hviezda mohla byť kométa pozorovaná na oblohe v roku 5 pred n. l.

Tento deň bol medzi obyvateľmi obľúbený

Prvé kresťanské komunity nezačali oslavovať Ježišovo narodenie okamžite. Sviatky ako Veľká noc či Zjavenie Pána sa ustálili až v druhom storočí a zmienky o 25. decembri sa objavujú ešte neskôr – až v treťom storočí u rímskeho teológa Hippolyta. Je preto nepravdepodobné, že by sa presný dátum narodenia zachoval bez písomných dôkazov tak dlhý čas.

NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK Prečítajte si tiež

NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK

Navyše, 25. december sa prekrýval s významnými pohanskými sviatkami. V Ríme to boli saturnálie a oslava narodenia „Nepremožiteľného Slnka“. Tento deň bol medzi obyvateľmi obľúbený a spájal sa s obdarúvaním detí aj chudobných, informuje SME. Podobné oslavy existovali aj v našich končinách – zimný slnovrat bol známy ako Kračún a s príchodom kresťanstva ho postupne nahradili Vianoce.

Zabudnutá kniha o Ježišovom detstve šokuje: Čo ukrýva zakázané evanjelium? PRETO ho cirkev nechcela vidieť! Prečítajte si tiež

Zabudnutá kniha o Ježišovom detstve šokuje: Čo ukrýva zakázané evanjelium? PRETO ho cirkev nechcela vidieť!

Kedy sa Ježiš skutočne narodil, však zostáva otvorené. Niektoré teórie hovoria o jarných mesiacoch, iné o období medzi marcom a novembrom, čo vyplýva zo zmienok o pastieroch, ktorí v tom čase pásli stáda v palestínskych oblastiach.

Viac o téme: DátumNarodenieBohJežiš Kristus
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Annie Knight
Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici!
Zaujímavosti
Ako dlho sú mrazené
Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Tichý jed v spálni: Tieto 3 veci musíte OKAMŽITE VYHODIŤ! Používate ich roky? Veľká chyba
Zaujímavosti
Chystáte sa oslavovať Silvester
Chystáte sa oslavovať Silvester a nechcete mať žalúdok na vode? TOTO zjedzte ešte pred prvým pohárikom, ráno sa poďakujete
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Takto ste Kaliho ešte nepočuli: Raper zaspieval ľudovku.
Takto ste Kaliho ešte nepočuli: Raper zaspieval ľudovku.
Prominenti
Dara si splnila tajný sen. Zaspievala si ľudovku s Kandráčovcami.
Dara si splnila tajný sen. Zaspievala si ľudovku s Kandráčovcami.
Prominenti
Milan Ondrík to zobral útokom: Ženy sú uškriekané a o klitorise nevedia nič!
Milan Ondrík to zobral útokom: Ženy sú uškriekané a o klitorise nevedia nič!
Prominenti

Domáce správy

Tvrdý úder proti fiktívnym
Tvrdý úder proti fiktívnym PN-kám: Od januára vstupujú do platnosti nové pravidlá! TAKTO to bude prebiehať
Domáce
Konflikt zákazníka s pracovníkom
Konflikt zákazníka s pracovníkom SBS v Piešťanoch skončil zranením: Polícia prípad vyšetruje
Domáce
Aktualizujeme Trnavská polícia je na
Trnavská polícia je na nohách: Krvavá bitka v meste pred Silvestrom, dvaja Gruzínci skončili v nemocnici!
Domáce
ZSSK vyzýva na slušné správanie a bezpečnosť vo vlakoch počas silvestrovských ciest
ZSSK vyzýva na slušné správanie a bezpečnosť vo vlakoch počas silvestrovských ciest
Banská Bystrica

Zahraničné

Baba Vanga a Nosztradamus
Proroctvá na rok 2026 šokujú: Desivé varovania Baby Vangy, a Nostradamove strašenie
Zahraničné
Rok 2025 bol plný
Ukrajina, Irán, Gaza aj lety do vesmíru: Obzrime sa za niekoľkými udalosťami uplynulého roka 2025 vo svete
Zahraničné
David a Anna zomreli
Tragická smrť Davida a Anny: Dráma na Kilimandžáre na Vianoce! TOTO sa im stalo osudným
Zahraničné
Neskutočne smutný záver roka
Neskutočne smutný záver roka pre Kennedyovcov: Prekliatie pretrváva, po chorobe zomrela vnučka ikonického prezidenta
Zahraničné

Prominenti

Poznáte všetky humoristické relácie?
Poznáte všetky humoristické relácie? KVÍZ Priraďte k nim moderátorské dvojice!
Domáci prominenti
Pavel Soukup
Pavel Soukup sa spamätal z úmrtia dcérky a potom… V tento deň zomrel a znovu sa narodil!
Osobnosti
Milan Ondrík a Hana
Milan Ondrík to zobral útokom: Ženy sú uškriekané a o klitorise nevedia nič!
Domáci prominenti
Obrat o 180 stupňov!
Obrat o 180 stupňov! Slávna speváčka STIAHLA POCTU Brigitte Bardot: Kvôli jej škandalóznym názorom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Historický rozpor: Kedy sa
Historický rozpor: Kedy sa narodil Ježiš Kristus? Vedci spochybňujú 25. december, odhalili rozdiely v evanjeliách
Zaujímavosti
Annie Knight
Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici!
Zaujímavosti
Ak na svojej koži
Ak na svojej koži nájdete toto, je jasné, že nemáte v poriadku imunitu
vysetrenie.sk
Chystáte sa oslavovať Silvester
Chystáte sa oslavovať Silvester a nechcete mať žalúdok na vode? TOTO zjedzte ešte pred prvým pohárikom, ráno sa poďakujete
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!

Varenie a recepty

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

Potvrdí Slafkovský parádnu formu? Online prenos zo zápasu Florida – Montreal
Potvrdí Slafkovský parádnu formu? Online prenos zo zápasu Florida – Montreal
Juraj Slafkovský
VIDEO Zajtra si to rozdajú so Slovenskom: Švajčiari nedali šancu Nemcom, Slováci s istotou postupu
VIDEO Zajtra si to rozdajú so Slovenskom: Švajčiari nedali šancu Nemcom, Slováci s istotou postupu
MS v hokeji do 20 rokov
Športová komunita na Slovensku sa zahalila do smútku, zomrel majster sveta
Športová komunita na Slovensku sa zahalila do smútku, zomrel majster sveta
Volejbal
Pozrite sa na to: Zásadná správa ohľadom Regendu, ktorá poteší celé Slovensko
Pozrite sa na to: Zásadná správa ohľadom Regendu, ktorá poteší celé Slovensko
NHL

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita

Technológie

Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Technológie
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Aplikácie a hry
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Xiaomi
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung

Bývanie

Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu

Pre kutilov

Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia na Silvestra najčastejšie rozhodnú ukončiť alebo začať vzťah? Psychológovia majú jasné vysvetlenie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia na Silvestra najčastejšie rozhodnú ukončiť alebo začať vzťah? Psychológovia majú jasné vysvetlenie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rok 2025 bol plný
Zahraničné
Ukrajina, Irán, Gaza aj lety do vesmíru: Obzrime sa za niekoľkými udalosťami uplynulého roka 2025 vo svete
Tvrdý úder proti fiktívnym
Domáce
Tvrdý úder proti fiktívnym PN-kám: Od januára vstupujú do platnosti nové pravidlá! TAKTO to bude prebiehať
David a Anna zomreli
Zahraničné
Tragická smrť Davida a Anny: Dráma na Kilimandžáre na Vianoce! TOTO sa im stalo osudným
Neskutočne smutný záver roka
Zahraničné
Neskutočne smutný záver roka pre Kennedyovcov: Prekliatie pretrváva, po chorobe zomrela vnučka ikonického prezidenta

Ďalšie zo Zoznamu