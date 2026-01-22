Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

8 známych osobností, ktoré zomreli pri nehode: Tieto životy vyhasli predčasne

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Koláž Topky)
BRATISLAVA - Včerajšok priniesol smutnú správu, ktorá zasiahla nielen blízkych, ale aj verejnosť. Nečakaná a tragická smrť expartnerky zápasníka Gábora Borárosa, Moniky Jákliovej, ktorá zahynula pri dopravnej nehode a lekári jej už nedokázali pomôcť, opäť bolestne pripomenula, aké krehké môžu byť ľudské životy. V tomto článku si pripomíname ďalšie známe osobnosti, ktorých životy vyhasli predčasne pri tragických nehodách.

Nicholas Naison, slovenský raper a člen skupiny KHANS

Zahynul pri dopravnej nehode v decembri 2024 ako spolujazdec v aute pri obci Vrbovec (okres Michalovce). Šofér auta bol vo veku približne 22 rokov a utrpel len ľahké zranenia, no mal pozitívny orientačný test na drogy. Naison utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. K tragickej nehode došlo okolo 3.00 h. „Podľa doterajších zistení mladý 22-ročný vodič z Michaloviec viedol vozidlo v smere od mesta Michalovce na obec Čečehov, kde sa pri prechádzaní pravotočivou zákrutou pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že prešiel do protismeru a zišiel z cesty. Následne narazil do priekopy, v dôsledku čoho sa auto niekoľkokrát otočilo.

Adam Urban, slovenský spevák, multiinštrumentalista a skladateľ

Tragicky zahynul pri dopravnej nehode v decembri 2025 vo veku 33 rokov. Nehoda sa udiala na diaľnici D2 smerom na Brno, kde jeho dodávka narazila zozadu do kamióna stojaceho v kolóne. Urban sa do povedomia dostal napríklad vďaka účasti v talentovej súťaži Hlas Česko-Slovenska a ako predskokan známych kapiel a umelcov. „Tridsaťtriročný vodič dodávky Mercedes sa pravdepodobne nevenoval riadeniu a zozadu narazil do kamiónu, ktorý zastavil vo vznikajúcej kolóne. Vodič dodávky zrážku neprežil,“ uviedol hovorca českej polície Bohumil Malášek. Petr Sepeši, český spevák populárny v 80. rokoch, najmä v duete s Ivetou Bartošovou. Zomrel pri autonehode 29. júla 1985 na železničnom priecestí vo Františkových Lázňach. V čase smrti mal 25 rokov. V prípade samotnej nehody existujú minimálne tri verzie.

František Dibarbora, slovenský herec, populárny najmä pre svoje divadelné a filmové úlohy

Zomrel na následky automobilovej nehody 4. septembra 1987 v Bratislave vo veku nedožitých 71 rokov. Ani vo vyššom veku ho neopustila vášeň pre autá a jazdenie. Bohužiaľ, práve to priviedlo Františka Dibarboru do hrobu. Po nehode na Prístavnom moste bojoval v nemocnici o život, no prehral... Ako bývalý fajčiar a diabetik mal legendárny herec problémy so srdcom, prekonal aj infarkt. Lekári po nehode tvrdili, že ak by mal zdravé srdce, z následkov nehody by sa vyliečil.

Peter Konček, slovenský spevák a účastník šou Slovensko hľadá SuperStar

V januári 2012 pred treťou hodinou ráno pri Nových Zámkoch zahynuli v požičanom BMW dvaja ľudia. Pri predbiehaní iného vozidla vyletelo auto z cesty a narazilo do stromu. Jedna osoba bola celá obhorená a nepodarilo sa ju na mieste identifikovať. Druhou obeťou nehody bol exsuperstarista Peter Konček. Exsuperstarista zahynul vo veku 26 rokov. „Pri náraze telo 26-ročného muža z Nových Zámkov vyletelo z auta. Druhá osoba dosiaľ nezisteného pohlavia zostala vo vozidle zakliesnená,“ povedala vtedy Topkám nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Tomáš Holý, detská hviezda z filmov Ako vytrhnúť veľrybe stoličku či Ako dostať ocka do polepšovne 

V marci roku 1990 zahynul Tomáš Holý pri autonehode. Mal len 21 rokov a pred sebou celý život. Nehoda sa odohrala neďaleko Kytlic. Tomáš cestoval autom, ktoré zišlo z cesty a narazilo do stromu. Zranenia boli fatálne. Čo sa vlastne v osudný večer stalo, sa píše v knihe Jmenuju se Tomáš. „Chlapci Tomáša vytiahli z auta, išlo to zle, nohy mal primačknuté. Snažili sa mu dať umelé dýchanie,“ spomína kamarát Juraj. „Vytiahli sme ho z auta. Na tvári mal krv, ale aj na tričku a bunde... Snažili sme sa ho resuscitovať,“ pokračoval ďalší. „Ako zázrakom išlo okolo auto a zastavilo nám. Pánovi za volantom sme všetko bleskovo vysvetlili a naložili Tomáša. Po chvíli sme boli v Novom Bore, kde už pred vchodom stála pripravená sanitka. Po dvadsiatich minútach vyšiel z tej sanitky doktor a povedal nám, že Tomáš nežije, že je koniec,“ zaspomínal si kamarát Juraj.

Hugo Hryc, brat Wandy Adamik Hrycovej a syn zosnulého Andyho Hryca

Hugo Hryc zahynul pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo 21. decembra 2008 v bratislavskej mestskej časti Lamač. V tom období zápasil s rakovinou semenníkov, pre ktorú musel prerušiť vysokoškolské štúdium v Moskve a vrátiť sa späť na Slovensko. V čase nehody viedol vozidlo, pričom na sedadle spolujazdca sedel jeho blízky priateľ Jakub Karas (†22). Autom zišli z cesty a narazili do stĺpa verejného osvetlenia. Následkom silného nárazu sa predná časť vozidla oddelila a motor bol odhodený približne 30 metrov od miesta nehody. Zasahujúci hasiči museli oboch mladíkov z auta vyslobodzovať pomocou hydraulického náradia. Hugo Hryc zomrel na mieste nehody, Jakub Karas podľahol vážnym zraneniam po prevoze do nemocnice.

Ondrej Křivka, manžel českej moderátorky Petry Svobody

Česká moderátorka spravodajstva televízie Nova Petra Svoboda na máj 2024 nikdy nezabudne. Život sa jej totiž v momente zrútil ako domček z karát. Boli práve s rodinou na víkend na chate, keď jej manžela na bicykli zrazilo auto, ktoré mu nedalo prednosť. „Vodič vozidla Citroen, ročník narodenia 1986, na križovatke nedal prednosť mužovi na bicykli. Ten pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča policajti vykonali dychovú skúšku a test na prítomnosť iných návykových látok. S negatívnym výsledkom,“ povedal vtedy policajný hovorca Miroslav Šupík.

Beta Majerníková, slovenská speváčka

Umelkyňa Alžbeta Beta Majerníková 22. mája 2012 narazila autom do stromu a na mieste zahynula. Osudnou sa Majerníkovej stala jazda medzi obcami Vajnory a Čierna Voda - Chorvátsky Grob, kde zišla z cesty a narazila do stromu. Nehodu mohla zapríčiniť nepozornosť vodičky, predpokladá polícia. Cesta, po ktorej išla, bola mokrá a šmykľavá. Zraneniam podľahla na mieste. Alžbeta Majerníková bola vydatá a manželovi v októbri 2011 porodila syna. 

