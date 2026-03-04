Trump otvára nové bojisko: USA spúšťajú VOJENSKÚ operáciu v ďalšej krajine! Terčom sa stáva opäť Južná Amerika

QUITO - Začiatkom roka uskutočnili Spojené štáty prekvapivý útok na Venezuelu. Zadržali prezidenta Nicólasa Madura a aj s manželkou ho presunuli do New Yorku. Cieľom boli drogové kartely, ktoré vyvážali tovar prevažne do USA. Venezuelou to ale očividne nekončí.
Po vzore Venezuely spustili Američania ďalšiu operáciu na území Južnej Ameriky. Tentoraz ide o krajinu na severozápade, ktorá hraničí s Peru a Kolumbiou. Miestne ekvádorské sily spustili v spolupráci s americkými jednotkami operáciu, ktorej cieľom je zneškodnenie teroristických organizácii.
Spoločný boj proti drogovým kartelom
Cieľom je boj proti nelegálnemu obchodovaniu s drogami. Južné velenie americkej armády neposkytlo vo vyhlásení na X žiadne ďalšie podrobnosti, infomruje BBC. Spoločná operácia bola spustená len deň na to, ako ekvádorský prezident Daniel Noboa "označil USA za regionálnych spojencov", ktorí sa "zapojili do novej fázy vojny proti drogovým kartelom v Ekvádore".
"Tieto operácie sú silným príkladom záväzku partnerov v Latinskej Amerike a Karibiku...Spoločne podnikáme rozhodné kroky na konfrontáciu s narkoteroristami, ktorí dlhodobo páchajú teror, násilie a korupciu na občanoch," uviedol generál Francis L. Donovan.
Ako ďalej dodal, v ekvádorských prístavoch prebieha zhruba 70 percent svetového rozvozu kokaínu, čo z nich robí doslova terč pre drogové kartely. Okrem toho susedné krajiny Peru a Kolumbia sú dvaja najväčší producenti kokaínu.
Ekvádorčania v referende odmietli prítomnosť USA
Ekvádorčania len pred štyrmi mesiacmi v referende hlasovali za možný návrat zahraničných vojenských základní v krajine. Hlasovanie však bolo neúspešné, čo zmarilo USA rozšírenie vplyvu vo východnej časti Tichého oceánu. Pre prezidenta Noboa to bola rana pod pás, pretože takýmto spôsobom sa snažil bojovať proti násiliu a organizovanému zločinu. Washington už koncom minulého roka nasadil letectvo na bývalú základňu pri meste Manta.
Boj proti kartelom a obchodovaniu s drogami v regióne patrí medzi kľúčové priority USA. Od septembra minulého roku zaznamenali v Karibiku a Tichom oceáne viac ako 40 úspešných smrtiacich útokov na lode s drogami.