Baletný majster Vlastimil Harapes (†77): Policajný spis odhalil odporné zverstvo

PRAHA - Baletný majster Vlastimil Harapes má v rodinnej histórii tragické tajomstvo. Policajný spis odhalil príbeh, ktorý šokuje aj po desaťročiach. Odvaha, nečakané zvraty a krutý osud – taká bola realita života jeho najbližších…
Tragédia sa odohrala práve v posledných dňoch druhej svetovej vojny. Štábny strážmajster Vlastimil Harapes, strýko budúceho sólistu baletu Národného divadla, bol medzi tými, ktorí chránili barikády počas Pražského povstania. Čo sa však stalo na ulici Leplova pri dome č. 1091, sa dodnes opisuje ako jeden z najtragickejších príbehov v dejinách českého policajného hrdinstva.
Cez ulicu odprevádzal nemeckú starenku. Netušil však, že tá skrýva pod kabátom zbraň a v hlave má vražedný plán. Len štyridsaťdva ročného Harapesa tou zbraňou postrelila. Na následky tragických udalostí zomrel o 10 dní neskôr a bol pochovaný v Dobřichove v Kolínskom okrese. Jeho pamiatku dnes pripomína pamätná tabuľa, odhalená v októbri 2023 priamo na mieste tragédie.
Múzeum polície ČR eviduje od roku 1850 viac než 1600 prípadov padlých policajtov. „Viac než polovica súvisí s okupáciou,“ povedal pre Aha! dokumentátor múzea Michal Dlouhý. Pamätné tabuľky a Slavín v múzeu pripomínajú odvahu tých, ktorí položili životy pri ochrane poriadku a bezpečia.
Tragické prípady však nepatria len do minulosti. Medzi nimi je napríklad severomoravský policajt René Vitášek (†28), ktorý bol v roku 1998 chladnokrvne zastrelený gangom lupičov, alebo potápač Lukáš G. (†34), ktorý sa utopil počas služobného výcviku vo vodnej nádrži Dalešice.
Medzinárodný deň padlých policajtov vyhlásil Interpol v roku 2019. Uplynulú sobotu sa na ich počesť rozžiarila modrým svetlom Petřínska rozhľadňa, aby svet nezabudol na tých, ktorí sa postavili zlu a obetovali vlastný život.