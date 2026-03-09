Vlastnej dcére sa nemôže pozrieť do očí: Spala som s jej MUŽOM a čakala s ním dieťa! Šialená dohoda, ktorá nasledovala...

USA - Jedno rozhodnutie môže človeka prenasledovať celé roky. Anonymná žena sa po dlhom čase rozhodla priznať tajomstvo zo svojej minulosti, krátky, no osudový románik s bývalým partnerom vlastnej dcéry, ktorý sa neskôr stal jej manželom.
Žena sa so svojím príbehom podelila anonymne na internetovom fóre Reddit. Priznala, že pred rokmi urobila chybu, ktorá ju dodnes trápi. V čase, keď mala 38 rokov, chodila jej osemnásťročná dcéra s 24-ročným mužom menom Harry. Ich vzťah však skončil a krátko nato sa odohralo niečo, čo si autorka dodnes vyčíta.
Dnes je však už dlhé roky abstinentkou
Spätne otvorene priznáva, že v tom období nežila usporiadaným životom. Bojovala so závislosťou od alkoholu a experimentovala aj s drogami. Tvrdí, že ako matka zlyhávala a viac pozornosti venovala vlastným problémom než dcére, najmä počas jej dospievania. Dnes je však už dlhé roky abstinentkou. S Harrym sa vraj nikdy necítila úplne komfortne. Flirtoval s ňou a vedela, že aj on má problém s alkoholom a drogami. Dcéra sa s ním napokon rozišla práve kvôli jeho závislosti a čoskoro sa odsťahovala z domu.
Tým sa však kontakt medzi mužom a jej matkou neskončil. Harry jej ešte nejaký čas telefonoval a pozýval ju na drink. Po viacerých odmietnutiach napokon súhlasila so stretnutím. Z jednorazovej schôdzky sa postupne stal krátky, no problematický vzťah sprevádzaný alkoholom, drogami a občasnými intímnymi stretnutiami.
Situácia bola ešte komplikovanejšia
Takto to trvalo niekoľko mesiacov. Počas tohto obdobia žena otehotnela. Bola presvedčená, že otcom je Harry, no rozhodla sa mu nič nepovedať a tehotenstvo ukončila. Krátko nato s ním prerušila kontakt, pretože situácia sa jej zdala čoraz komplikovanejšia. O dva roky neskôr ju však čakal šok. Dcéra jej nadšene oznámila, že sa s Harrym opäť stretáva. Tvrdila, že sa zmenil, prestal piť a snaží sa žiť nový život. Žena priznala, že v tej chvíli zvažovala, či dcére všetko povedať, no bála sa, že by tým ich vzťah navždy zničila.
Sťažoval sa na hlučné radovánky suseda s manželkou: Jeho odpoveď vás dostane, TOTO nečakal nikto!
Keď sa raz všetci stretli, Harry jej v súkromí naznačil, že by bolo lepšie minulosť neotvárať. Nakoniec s tým súhlasila. Dcéra sa zaňho neskôr vydala a dnes sú manželmi už viac než šestnásť rokov. Majú spolu aj dieťa. Žena sa s rodinou stretáva len zriedka, keďže žijú ďaleko od seba. Tvrdí však, že vždy keď sa vidia, medzi ňou a Harrym cítiť zvláštne napätie. Najviac ju minulosť dobieha vo chvíľach, keď trávi čas so svojím vnukom. Vtedy si vraj často uvedomí, aké odlišné mohli byť ich životy, keby sa kedysi rozhodla inak.