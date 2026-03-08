Tragický záver pátrania: Hviezdu populárnych seriálov našli mŕtvu v lese! Jej auto bolo rozbité

VARŠAVA - Poľsko sa zahalilo do smútku. Niekoľkodňové intenzívne pátranie po talentovanej herečke, tanečnici a kaskadérke Magdalene Majtykovej (†41), ktorú diváci poznajú aj z hitov na Netflixe, má ten najtragickejší koniec. Hoci jej manžel, režisér Piotr Bartos, veril v šťastný návrat svojej polovičky, policajti v piatok popoludní objavili jej telo v lese neďaleko obce Biskupice Oławskie. Okolnosti jej smrti sú nateraz zahalené rúškom tajomstva.
Dráma sa začala v stredu 4. marca. Magdalena ráno odišla zo svojho bytu vo Vroclave na plánované vyšetrenie u zubára, po ktorom mala pokračovať na natáčanie. Naposledy sa rodine ozvala podvečer s tým, že ide navštíviť známu. Keď sa však nevrátila domov a jej telefón sa definitívne odmlčal, jej manžel Piotr Bartos zalarmoval políciu aj verejnosť. Na sociálnych sieťach zverejnil zúfalú prosbu o pomoc pri pátraní po svojej manželke a jej tmavomodrom aute značky Opel Corsa.
Prielom prišiel v piatok, no priniesol len bolesť. Policajti najskôr objavili Magdalenino auto na okraji lesného porastu približne 50 kilometrov od Vroclavu. Stopy na karosérii a okolitých stromoch jasne naznačovali, že vozidlo malo nehodu. Telo herečky našli záchranné zložky len o necelých 200 metrov ďalej v lese. V blízkosti sa nachádzal aj jej vypnutý mobilný telefón a kľúče od auta.
Podľa poľských médií (Gazeta Wyborcza) sa v prípade objavujú prvé pochybnosti o postupe úradov. Polícia mala dostať informáciu o rozbitom vozidle už deň pred nálezom tela, nie je však jasné, či hliadka, ktorá na miesto vtedy prišla, vykonala všetky potrebné úkony.
Hviezda, ktorú milovali milióny
Magdalena Majtyka nebola len seriálovou tvárou, ale všestranne talentovanou umelkyňou. Diváci ju poznali z kultových projektov ako Svet podľa Kiepských, Prvá láska či kriminálky Komisár Alex. Svoj talent predviedla aj v celosvetovo úspešnom seriáli Veľká voda na platforme Netflix.
Polícia momentálne preveruje všetky verzie tragédie, vrátane možnosti cudzieho zavinenia či autonehody s tragickými následkami. Vyšetrovatelia už zabezpečili kamerové záznamy, ktoré by mali odhaliť, či bola Magdalena v čase incidentu v aute sama. „Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym,“ uzavrela poľská polícia bez spresnenia príčiny smrti, ktorú určí až súdna pitva.