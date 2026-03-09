ŠOK v závere Let’s Dance: Jablonskému RUPLI NERVY! Moderátorka na Polnišovú: Peti, ODSTUPUJEŠ?

BRATISLAVA – Záver prvého kola tanečnej šou Let's Dance priniesol moment, ktorý nečakal nikto zo súťažiacich. Produkcia si pre desiatku účinkujúcich pripravila prekvapenie, ktoré spôsobilo poriadny zmätok – a dokonca aj menší výbuch emócií.
Na konci večera mali všetky dvojice už jasno v tom, aký tanec ich čaká v druhom kole. Napríklad herec Kristián Baran bez zaváhania prezradil, že si s tanečnou partnerkou zatancujú viedenský valčík. V tej chvíli však prišla od moderátora Adama Bardyho studená sprcha. „Mne sa naozaj páči, s akou istotou to hovoríš,“ reagoval s úsmevom. O pár sekúnd však pridal nečakanú informáciu: „Nikto z vás nebude tancovať to, čo máte pripravené.“
V sále nastalo mrazivé ticho a na tvárach súťažiacich sa zračilo zdesenie. Tvorcovia si totiž pripravili pre účinkujúcich špeciálnu výzvu – takzvané tanečné pexeso. Na veľkej LED obrazovke sa objavili podobizne desiatich účinkujúcich, ktorí ešte pred začiatkom šou prezradili, ktorý tanec je pre nich najobľúbenejší či dokonca ikonický. Práve tieto tance si mali teraz navzájom povyberať. V šoku zostal herec Jakub Jablonský, ktorý sa obával, či stihne za tak krátky čas nacvičiť úplne nový tanec. „Ja nemám čas,“ zareagoval s obavou.
Napätie v sále však naďalej stúplo ešte viac, keď na rad prišiel Jablonský a vybral si číslo štyri – a na obrazovke sa objavila jeho vlastná fotografia. „Nie, nie, nie, takto nie. Toto je proti pravidlám,“ zareagovala moderátorka Jana Kovalčíková. Jablonský, ktorý sa už stihol potešiť, že si vybral práve seba, však okamžite zvýšil hlas. „Jak nie? Je to pexeso, to má iba jedno pravidlo – otočíš a je tam,“ reagoval podráždene.
Situáciu sa snažil odľahčiť Bárdy, ktorý pohotovo kontroval: „Toto môžeš hrať doma s Vesnou, toto pexeso, ale naše má iné pravidlá.“ Narážal pritom na jeho polročnú dcéru Vesnu, ktorú má Jablonský s partnerkou, herečkou Petrou Dubayovou. Bardyho vtipná poznámka publikum rozosmiala a okamžite zmiernila napätie.