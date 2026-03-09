Vyhliadkový let balónom sa skončil tragédiou: Ľudia naživo sledovali ako padá medzi domy, žena zahynula

VARŠAVA - V meste Zelená Hora na západe Poľska sa dnes ráno zrútil vyhliadkový balón, v ktorom leteli tri osoby. Jedna z nich pád neprežila, informujú poľské médiá.
Na videu zverejnenom na sociálnej sieti X je vidieť, ako balón rýchlo klesá medzi domami. Podľa internetových stránok rozhlasovej stanice RMF FM do jednej z budov narazil a spadol na zem. Dve ženy sa z koša dostali samy, keď dopadol na ulicu. Tretia žena z neho vypadla a zomrela. Išlo o 28-ročnú pilotku balóna z miestneho aeroklubu.
Textilná časť balóna sa čiastočne zachytila na strome a čiastočne na ulici zakryla autobus mestskej hromadnej dopravy.
Polícia okolie uzavrela dovtedy, kým sa balón podarí odviezť. Do zisťovania príčin nešťastia sa zapojí štátna komisia pre vyšetrovanie leteckých nehôd.