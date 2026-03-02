Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...

BRATISLAVA – Raper Rytmus má obrovský strach. Jeho manželka Jasmina Alagič so synom Sanelom sa ocitli uprostred napätia v Spojených arabských emirátoch, kde posledné dni zasiahla eskalácia konfliktu na Blízkom východe. Rytmus priznáva, že ako otec je z toho fakt vysedený a prežíva ťažké chvíle, kým jeho rodina zostáva v oblasti, ktorá je vystavená reálnemu nebezpečenstvu.
Situácia na Blízkom východe sa vyostruje po koordinovanej vojenskej operácii Izraela a Spojených štátov, ktorá zasiahla ciele v Iráne. Na túto ofenzívu reaguje Irán raketovými a dronovými útokmi na Izrael, ako aj na americké základne v Perzskom zálive a v Iraku. Dopady konfliktu pocítili aj časti Spojených arabských emirátov, vrátane Dubaja, obľúbenej destinácie aj slovenských dovolenkárov.
Medz nimi je aj Jasmina Alagič Vrbovská so synom Sanelom. Tí doeleteli do Dubaja aj s Rytmusom, no ten sa ešte pred vysotrením konfliktu vrátil na Slovensko kvôli pracovným povinnostiam. Moderátorka, ktorá je zvyknutá byť na sociálnych sieťach veľmi aktívna, počas napätia mlčala, čo vyvolalo obrovské obavy medzi fanúšikmi.
„Jasmínka robí všetko pre to, aby boli okej. Momentálne sú okej. Nevieme aká je tam situácia, je to pre mňa, samozrejme, taká neistota," priznal Rytmus, ktorý je z celej situície nesvoj a má strach. „Ja ako otec, keď som sa to dozvedel, že niečo také začalo, tak som prežíval fakt ťažké chvíle. Bolo mi fakt veľmi nepríjemne. Chcel som im pomôcť, ale ako... cez telefón? Takže som obvolával všetkých, aby bolo všetko okej," dodal. Medzitým sa z Dubaja ozvala aj Jasmina.
„Z celého srdca sa chcem poďakovať za nesmierne množstvo správ, ktoré mi prichádzajú, či sme so Sanelkom v poriadku. Robím všetko pre to, aby sme boli ja a môj syn v bezpečí a v poriadku. Ďakujem, že na nás myslíte. Chcem vám všetkým len poslať lásku naspäť a ešte raz úprimne poďakovať za to, že na nás myslíte,” napísala na svoj Instagram.