Obrovská TRAGÉDIA! Slovenský spevák ZAHYNUL pri zrážke s kamiónom: TOTO stihol na poslednú chvíľu

BRATISLAVA - Hrozná tragédia len dva týždne pred Vianocami! Mladý spevák Adam Urban (†33) tragicky zahynul pri brutálnej zrážke s kamiónom. Talent, ktorý mal všetko pred sebou, odišiel zo sveta len pár dní po tom, čo s kapelou vydal novú vianočnú pieseň.
Len včera otriasla Českom informácia o vážnej nehode na diaľnici D2 smerom na Brno. Dodávka narazila zozadu do kamióna stojaceho v kolóne a podľa českých médií bol náraz taký silný, že posádka nemala šancu prežiť. Až neskôr sa potvrdilo meno obete – je ním mladý slovenský spevák z Nitry, finalista Hlasu Česko-Slovenska a multiinštrumentalista Adam Urban.
Jeho blízky priateľ Erik len ťažko hľadal slová. „Pred chvíľkou som sa dozvedel veľmi smutnú správu, bráško môj Adam… Nechápem, nerozumiem. Už nám nikdy nezaspievaš, nezavoláme si. Je mi to tak strašne ľúto. Odpočívaj v pokoji,“ napísal úplne zdrvený.
Adam sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2014, keď sa v súťaži Hlas Česko-Slovenska prebojoval až do semifinále. Odvtedy jeho kariéra rástla – vystupoval ako predskokan legendárneho Elánu, Lucie Bílej či kapely No Name a nechýbal ani na veľkých festivaloch. Bol milovaný pre svoj výnimočný hlas a úprimnosť, ktorú cítil každý, kto stál pod pódiom.
Podľa informácií Regiony.sk mal v osudný deň šoférovať dodávku Mercedes, ktorá zozadu narazila do kamiónu. „Tridsaťtriročný vodič dodávky Mercedes sa pravdepodobne nevenoval riadeniu a zozadu narazil do kamiónu, ktorý zastavil vo vznikajúcej kolóne. Vodič dodávky zrážku neprežil,“ uviedol hovorca českej polície Bohumil Malášek. Tragédia, ktorá pripravila Slovensko o obrovský talent, vyvolala vlnu smútku.
O to bolestivejšie pôsobí fakt, že len dva dni pred smrťou vydal Adam spolu s folkrockovou skupinou Javor novú vianočnú pieseň, ku ktorej sám napísal text. Netušil, že pôjde o jeho posledný odkaz fanúšikom. Hudobný svet dnes smúti za človekom, ktorý rozdával radosť a ktorý mal pred sebou sľubnú budúcnosť. Česť jeho pamiatke.