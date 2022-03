Mrazivé odhalenie o smrti Tomáša Holého (†21): Tragédiu predpovedala VEŠTBA!

Keby nebolo smrteľnej autonehody, Tomáš Holý by dnes oslávil 54. narodeniny a na svojom konte by mal nespočetné množstvo filmových a televíznych postáv. Veď len za krátke obdobie svojej detskej kariéry stihol natočiť také kultové filmy ako Marečku, podejte mi pero!, Jak vytrhnout velrybě stoličku či Jak dostat tatínka do polepšovny.

Nebyť tragického momentu... Hrozivá správa obletela Československo len 9 dní pred Tomášovými 22. narodeninami. Herec sedel v krčme neďaleko severočeskej obce Kytlica, kedy sa potúžený alkoholom rozhodol vyskúšať auto svojho kamaráta. A to ho napokon stálo život. „Obaja sme niečo vypili, určite niekoľko pív. Či panáky, to neviem. Neboli sme opití tak, že by sme sa motali alebo padali. Mali sme samozrejme pocit, že sme v pohode, ale dobrý nápad to nebol,“ vyjadril sa Holého kamarát Mirek Schlaichert.

„Asi sme šli rýchlo. Potom sme zrejme narazili do stromu a vleteli do priekopy, kde auto narazilo na taký ten prepad. To ale viem až z neskoršej rekonštrukcie. Ja si z toho nič nepamätám,“ pokračoval Schlaichert. „Keď som sa prebral, vyhrabal som sa z auta a potom som sa snažil dostať von Tomáša. To mi vôbec nešlo, bol tam zaseknutý nohami, nijako nereagoval a ja som ho jednoducho nedokázal dostať von,“ prezradil Mirek, ktorý následne v šoku utekal pre pomoc.

On sám nebol pripútaný bezpečnostným pásom, čo mu paradoxne zachránilo život - náraz ho vymrštil cez čelné sklo a skončil len s povrchovými zraneniami. Holý mal však zakliesnené nohy a čo bolo horšie, aj zarezaný bezpečnostný pás v hrudi. Cestou do nemocnice podľahol masívnemu vnútornému krvácaniu. Zdrvujúca správa o predčasnej smrti mladého herca šokovala celé Československo. No bez pochýb najviac zasiahla jeho rodičov.

Jeho mamu o to viac, že sa naplnila veštba, ktorú jej predpovedala susedka - veštkyňa. Pani Marii povedala, že „vidí, ako jej syn ide na bielom koni, všetci sa naňho pozerajú, ale potom mu spadnú knihy, čo mohla byť metafora pre to, že nedokončí štúdium. Druhá verzia o ňom hovorila ako o kométe, ktorá všetkých oslní a zhasne. Keď sa Marie pýtala na vnúčatá, Tomášove deti, žena jej opakovane odmietla odpovedať a hovor ukončila.“