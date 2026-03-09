Krajina na nohách: Stovky telefonátov o padajúcom OHNIVOM objekte! Zachytili ho na VIDEO, o TOTO šlo

KOBLENZ - Nedeľný večer v Dolnom Sasku narušil jasný svetelný úkaz na oblohe, ktorý mnohých vydesil. Obyvatelia v okolí mesta Stade si mysleli, že vidia haváriu malého lietadla alebo raketový útok a okamžite zalarmovali záchranné zložky. Až neskôr sa ukázalo, že išlo o meteorit, ktorý pri vstupe do atmosféry rozžiaril oblohu nad celým západným Nemeckom.
Po hláseniach o "padajúcom ohnivom objekte" vyrazili do terénu hasiči aj polícia. Do pátrania po možných troskách sa zapojil aj námorný vrtuľník a policajná drona. Ani po rozsiahlej prehliadke územia sa však nenašli žiadne stopy po páde lietadla či iného objektu, a zásah bol ukončený. Podobné telefonáty prijímali aj policajné stanice v Oldenburgu, Osnabrücku či Emslande. Ľudia hlásili "ohnivé objekty padajúce z neba" alebo "jasný ohnivý guľový záblesk", píše nemecká verejná televízia ndr.de.
Podľa Andreasa Vogela, riaditeľa Olbersovho planetária v Brémach, mal meteorit približne pol metra. Vo výške 80 až 100 kilometrov nad zemou sa rozpadol na množstvo menších kúskov, ktoré dopadli na veľké územie. "Z takej vzdialenosti sa nedá odhadnúť, či objekt padá blízko alebo desiatky kilometrov ďaleko," vysvetlil Vogel. Aj preto mali obyvatelia Stade pocit, že dopad bol priamo v ich okolí.
Meteorit spadol na dom
Meteorit spadol v nedeľu okolo 19.00 h na dom v Gülse, ktorý je súčasťou mesta Koblenz v západonemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falc. Hasiči na mieste našli "dieru v streche veľkosti futbalovej lopty". "Na podlahe sa nachádzali kúsky horniny, piesok a prach," uviedla radnica. Obyvatelia domu neutrpeli žiadne zranenia. Podľa médií boli v čase dopadu meteoritu v inej miestnosti.
"Hasiči z Koblenca vykonali merania, aby vylúčili chemické, prípadne rádioaktívne nebezpečenstvo. Merania vyšli negatívne," uviedla rovnako radnica západonemeckého mesta. Podľa stanice SWR žnúci objekt na nebi spozorovalo v Porýní mnoho ľudí, mnoho z nich kvôli tomu volala na políciu či hasičom. Niektorí sa podľa SWR obávali, že ide o raketový útok. Na internete sa objavilo niekoľko záberov prírodného úkazu.
Meteorit je menšie kozmické teleso, ktoré preletelo atmosférou, nezhorelo v nej a dopadlo na zemský povrch. Pri jeho prielete atmosférou možno sledovať svetelný jav, ktorý sa nazýva meteor. Ľudovo sa mu hovorí padajúca hviezda. Veľmi jasnému meteoru sa hovorí bolid.