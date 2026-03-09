Matka zostala v šoku: Jej 4-ročný syn začal kresliť detaily Titanicu a tvrdí, že v osudnú noc stál na palube!

USA - Príbeh malého chlapca, ktorý údajne detailne opisoval tragédiu Titanicu, vyvolal medzi divákmi silné emócie aj pochybnosti. Jeho matka tvrdí, že Jamey si spomínal na udalosti z potopenia legendárnej lode tak presne, až nadobudla presvedčenie, že môže ísť o reinkarnáciu jednej z jej obetí.
Nezvyčajný príbeh zaznel v televíznej relácii The Ghost Inside My Child (Duch v mojom dieťati), ktorá sa venuje deťom údajne spomínajúcim na minulé životy. Jednou z epizód bol aj príbeh chlapca menom Jamey, o ktorom jeho matka tvrdí, že už od útleho veku vykazoval zvláštne správanie spojené s tragédiou slávneho parníka Titanic.
Začal kresliť obrázky lodí
Podľa jej slov bol Jamey inak úplne obyčajným a veselým dieťaťom. Od malička však mal výrazný strach z vody. „Nikdy nechcel zísť po schodoch do bazéna. Keď som ho zobrala do hlbšej vody, úplne spanikáril, pevne sa ma držal a prosil, aby som ho vzala späť do plytkej časti,“ spomínala jeho matka.
Zlom podľa nej nastal približne v jeho štyroch rokoch, keď si spolu s opatrovateľkou pozrel druhú polovicu filmu Titanic. Krátko nato začal kresliť obrázky lodí a rozprávať rodičom o katastrofe, ktorá sa odohrala v roku 1912. Matku prekvapilo najmä to, že opisoval aj technické detaily. Spomínal napríklad miesto, kde sa loď poškodila, či materiály použité pri jej stavbe. Najviac ju zaskočilo, ako emotívne reagoval na osud mužov pracujúcich v kotolni. „Bol veľmi rozrušený z toho, že práve oni zomreli ako prví, akoby mal pocit, že za to nesie zodpovednosť,“ uviedla. Chlapec podľa nej hovoril aj o tom, že tragédia sa nemala stať a že pri plavbe došlo k viacerým chybám.
Andrews sa z potápajúcej lode nezachránil
Tieto skúsenosti viedli rodičov k presvedčeniu, že ich syn by mohol byť nejako prepojený s Thomasom Andrewsom, hlavným konštruktérom Titanicu. Jamey sa k tejto myšlienke vrátil aj v neskoršom veku. Ako devätnásťročný uviedol, že sa s architektom lode stotožňuje a cíti, že by v jeho situácii konal rovnako. Pripomenul tiež, že Andrews sa z potápajúcej lode nezachránil a zostal na palube až do konca.
Hoci príbeh vyvolal u mnohých divákov zimomriavky, nie všetci mu uverili. Na internete sa objavili aj skeptické reakcie. Jeden z komentujúcich poznamenal, že by bol presvedčivejší, keby chlapec začal o Titanicu hovoriť ešte predtým, ako videl film. Ďalší upozornil na to, že silné filmové zážitky môžu na malé deti výrazne zapôsobiť. Pripomenul tiež, že režisér James Cameron vo svojom filme zobrazil loď aj tragédiu mimoriadne realisticky. Podľa niektorých divákov tak mohlo ísť skôr o kombináciu detskej fantázie a silného dojmu z filmu než o spomienky z minulého života.