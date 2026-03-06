Rady expertov: TOTO sú najbezpečnejšie krajiny v Európe! SEM sa ukryte v prípade tretej svetovej vojny

LONDÝN - Rastúce napätie vo svete vyvoláva otázky, kam by sa ľudia mohli uchýliť v prípade veľkého konfliktu. Analýzy zahraničných médií ukazujú, ktoré európske štáty by mohli ponúknuť najvyššiu mieru bezpečia.
Obavy z veľkého konfliktu rastú
Napätie vo svete sa v posledných týždňoch zvyšuje a spolu s ním aj obavy z rozsiahlejšej vojny. Situácia sa vyostrila po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán, na ktoré Teherán odpovedal raketami a dronmi.
Konflikt sa pritom priamo dotýka aj civilistov. Viacerí turisti z Európy či iných častí sveta sa ocitli v oblastiach, kde je počuť výbuchy a prebiehajú vojenské operácie. Britský denník Mirror uviedol, že niektorí dovolenkári počuli detonácie priamo v blízkosti hotelov a dokonca vyhľadávali rady, ako zabezpečiť okná, aby tlaková vlna pri explózii nerozbila sklo.
Tieto udalosti vyvolali medzi ľuďmi otázku, ktoré štáty by mohli byť v prípade globálneho konfliktu relatívne bezpečnejšie. Podľa analytikov zohrávajú rozhodujúcu úlohu najmä neutralita, geografická izolácia a postavenie v medzinárodných vojenských alianciách.
Švajčiarsko ako symbol neutrality
Za jednu z najbezpečnejších krajín Európy býva často označované Švajčiarsko. Táto alpská republika si udržiava neutralitu už viac než dve storočia a dlhodobo sa vyhýba priamemu zapojeniu do ozbrojených konfliktov.
Podľa denníka Mirror ide o klasický príklad neutrálneho štátu, ktorý sa viac ako 200 rokov nezúčastnil žiadnej svetovej vojny. Práve táto politika podľa odborníkov výrazne znižuje pravdepodobnosť, že by sa krajina stala priamym cieľom vojenského útoku.
Írsko mimo vojenských blokov
Podobnú cestu zvolilo aj Írsko. Štát si zachováva neutralitu už vyše osemdesiat rokov a zároveň nie je členom Severoatlantickej aliancie.
Ak by v prípadnom konflikte zohrávala NATO hlavnú úlohu, Írsko by podľa analytikov nestálo v centre vojenských operácií ani strategických rozhodnutí.
Rakúsko má neutralitu zapísanú v ústave
Medzi potenciálne bezpečnejšie krajiny býva zaraďované aj Rakúsko. Jeho neutralita je zakotvená priamo v ústave a platí od roku 1955.
Krajina sa navyše dlhodobo radí medzi politicky stabilné štáty Európy. Niektorí experti však upozorňujú, že geografická poloha Rakúska – relatívne blízko východnej Európy – by v prípade konfliktu medzi NATO a Ruskom mohla predstavovať určitý strategický problém.
Dánsko stavia na silnej armáde
Odlišný prípad predstavuje Dánsko. Hoci je členom NATO, odborníci ho napriek tomu považujú za pomerne bezpečný štát.
Dôvodom je kombinácia silných ozbrojených síl a strategickej polohy na severe Európy. Podľa dostupných údajov má dánska armáda približne 20-tisíc profesionálne vycvičených vojakov.
Krajina zároveň kontroluje prístup do Baltského mora a spravuje aj strategicky významné Grónsko.
Portugalsko na okraji kontinentu
Analytici často spomínajú aj Portugalsko. Štát leží na západnom okraji Európy, čo znamená, že prípadný protivník by sa k nemu musel dostať cez veľkú časť kontinentu.
Portugalsko navyše spravuje Azorské ostrovy v Atlantickom oceáne. Práve tieto vzdialené ostrovy mohli v prípade veľkého konfliktu slúžiť ako evakuačný bod.
Island ako izolované útočisko
Niektoré analýzy upozorňujú aj na Island. Podľa denníka Economic Times patrí ostrov medzi najmierumilovnejšie štáty sveta a zároveň je geograficky veľmi vzdialený od hlavných geopolitických napätí.
Malá populácia, drsné podnebie a izolovaná poloha robia z Islandu miesto, ktoré sa často spomína ako potenciálne útočisko v prípade globálneho konfliktu, uvádza denník.
Rozhoduje poloha aj neutralita
Odborníci sa zhodujú, že v prípade rozsiahlej vojny by boli kľúčové najmä dve vlastnosti – geografická poloha a politická neutralita.
Krajiny stojace mimo veľkých vojenských blokov alebo ležiace na okraji Európy by podľa nich mali vyššiu šancu vyhnúť sa priamym bojom.
Analytici však zároveň zdôrazňujú, že absolútne bezpečné miesto na svete neexistuje. Moderné konflikty totiž zasahujú nielen bojové línie, ale aj ekonomiku, energetiku či kybernetickú infraštruktúru.