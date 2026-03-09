Genzer v Let's Dance PERLIL: Pomýlil si Koleníka s Bardym a... TOTO už PREHNAL!

BRATISLAVA - Český zabávač a herec Richard Genzer sa v šou Let’s Dance predstavil ako nový porotca a hneď počas prvého večera zaujal svojím typickým humorom. Divákov síce rozosmieval spontánnymi poznámkami, no nevyhol sa ani menším trapasom – pomýlil si napríklad moderátora Adama Bardyho s hercom a tanečníkom Jánom Koleníkom či herečku Zuzanu Porubjakovú s Nelou Pociskovou. Niektoré jeho vtipy publikum pobavili, iné však podľa divákov už prekročili hranicu.
Richard Genzer je nováčikom v šou Let's Dance. Na porotcovskom kresle sa ujal a svojimi vtipmi rozosmieval tanečníkov, moderátorov i divákov v sále a za televíznymi obrazovkami. Moderátor Adam Bardy má s ním aj osobnú skúsenosť. Ešte pred začiatkom šou si ho herec pomýlil s Jánom Koleníkom. Janka Kovalčíková zhodnotila, že Richard na Slovensku pozná len jednu osobu, a to Dana Dangla, čo v zápätí Bardy potvrdil: „Pred šou som ho stretol na chodbe a ako bývalý porotca som mu chcel zaželať veľa šťastia a on mi na to odpovedal: 'Ďakujem, pán Koleník'.“
„Ja som si vás splietol, pretože ste obidvaja pekní a máte modré oči. U nás v Čechách majú modré oči len tí, čo boli počatí s viagrou. U nás je modrookých naozaj málo, ale už si vás nepomýlim, už mi to je jasné,“ objájil sa porotca. Bardy nebol jediný koho si Genzer ešte pomýlil. Pri hodnotení Zuzany Porubjakovej sa mu to stalo tiež. „Ja som naštavaný, lebo mám za sebou 4 roky tanečného konzervatória. Nútili ma k baletu, ľudovému tancu, moderný tanec... prečo som tam chodil 4 roky? Zbytočné, stačilo sa narodiť na Slovensku a tancovať s Nelou a Nela so mnou a bol by som úplne v pohode,“ povedal Genzer.
„Ešte doriešime mená, toto je Zuzana,“ upozornil ho moderátor. „Prepáč, u nás je Zuzana Nela, ja sa ospravedlňujem. Ja som študoval úplne zbytočne tanec,“ dodal Richard. Český herec a zabávač počas celého večera nešetril vtípkami, sem-tam aj nemiestnymi, no ani to nebránilo ľuďom zasmiať sa. Pri hodnotení Jablonského to však podľa mnohých už prestrelil. „Jakub, občas, keď si tam bol sám, tak si mi prišiel ako taká vyplašená surikata, že si nevedel kadiaľ kam,“ zhodnotil jeho výkon Genzer.
