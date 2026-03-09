Policajti zverejnili VIDEO bizarnej krádeže: z drogérie Mamička nahádzala dieťaťu do kočíka 68 kondómov

PRAHA - Pražskí policajti pátrajú po žene, ktorej nákupné chúťky v jednej z drogérií poriadne vybočili z normálu. Kamery zachytili podozrivú, ktorá si do kočíka s malým dieťaťom naložila rekordných 68 balení kondómov a 47 zubných kefiek. S týmto netradičným lupom následne bez zaváhania prešla okolo pokladní bez toho, aby zaplatila jedinú korunu.
K incidentu v pražskej drogérii došlo ešte 20. februára 2026, no polícia teraz zverejnila zábery z kamerového systému a prosí verejnosť o pomoc. Podozrivá žena si vybrala tovar v celkovej hodnote takmer 22-tisíc českých korún (približne 900 eur).
Namiesto nákupného košíka však zvolila oveľa nenápadnejšie miesto – tovar naskladala priamo do kočíka, v ktorom podľa odhadu polície sedelo zhruba dvojročné dieťa. Prítomnosť dieťaťa zrejme mala odlákať pozornosť personálu a zabezpečiť hladký prechod predajňou.
To, čo policajtov aj verejnosť zaráža najviac, je zloženie lupu. Žena sa zamerala výhradne na dva druhy tovaru. Odcudzila 68 kusov kondómov a 47 kusov zubných kefiek. Takéto množstvo naznačuje, že nemuselo ísť o osobnú spotrebu, ale o tovar určený na ďalší čierny predaj. Za trestný čin krádeže jej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.