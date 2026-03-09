Hasiči zasahovali pri siedmich požiaroch v prírode počas víkendu: Viacero ohní likvidovali po Trenčianskom kraji

TRENČÍN - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) počas uplynulého víkendu pri siedmich požiaroch v prírodnom prostredí. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
Požiar trávnatého porastu hasiči likvidovali v sobotu (7. 3.) v Chvojnici (okres Myjava), v ten istý deň zasahovali aj pri požiari tují na Ulici Ľ. Stárka v Trenčíne.
Na Ciglianskej ceste v Prievidzi príslušníci HaZZ hasili v sobotu požiar trávnatého porastu i požiar poľa, ktorý sa rozšíril na priľahlé stromy. V Žitnej-Radiši (okres Bánovce nad Bebravou) horel trávnatý a krovinatý porast i stromy v priľahlom lesnom poraste. V nedeľu (8. 3.) likvidovali hasiči požiar suchej trávy na Štrajkovej ulici v Handlovej, v rovnaký deň v Handlovej i požiar trávnatého porastu v ťažko dostupnom teréne.