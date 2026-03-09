Obľúbený obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÉ hrnčeky: Skontrolujte tento DETAIL! Ak ich máte doma, vráťte ich

BRATISLAVA - Známy obchodný reťazec Pepco varuje zákazníkov pred hrnčekmi s nesprávnym označením, ktoré môžu spôsobiť popáleniny. Zlaté prvky na výrobku sa nesmú zahrievať v mikrovlnke, hoci chybné piktogramy na spodnej strane hrnčeka to umožňujú.
Spoločnosť Pepco zverejnila upozornenie, ktoré sa týka výrobku "PLU 612751 Hrnček Fashion". Z dôvodu problému s označením malého počtu výrobkov žiada zákazníkov, ktorí si ich zakúpili, aby ich skontrolovali. "V dôsledku nešťastnej chyby boli niektoré hrnčeky nesprávne označené grafikou, ktorá uvádza, že sú vhodné do mikrovlnnej rúry a umývačky riadu.V skutočnosti tieto výrobky NIE SÚ určené na používanie ani v mikrovlnnej rúre, ani v umývačke riadu," varuje Pepco.
Upozorňuje, že používanie týmto spôsobom môže výrobok poškodiť a predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko pre používateľa. Ide najmä riziko popálenia v dôsledku zahrievania zlatých prvkov v mikrovlnnej rúre. Približuje, že piktogramy sa nachádzajú na spodnej strane hrnčeka. "Skontrolujte, prosím, či sú správne. Piktogramy by mali byť preškrtnuté," uvádza obchod.
Ak si zákazníci zakúpili hrnček s nesprávnym označením, výrobok možno vrátiť do obchodu, kde získajú plnú refundáciu kúpnej ceny. "Výrobky možno vrátiť v ktorejkoľvek predajni PEPCO. Doklad o kúpe nie je potrebný," dodáva sooločnosť Pepco, ktorá sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňuje.