USA varujú občanov v Nigérii pred teroristickými útokmi: Zvýšte opatrnosť a prehodnoťte bezpečnostné opatrenia

WASHINGTON - Ministerstvo zahraničných vecí USA v pondelok varovalo svojich občanov pred hrozbou teroristického útoku na zariadenia a školy spájané s USA v Nigérii. Vyzvalo ich, aby prijali preventívne opatrenia, informuje o tom agentúra AFP.
„Veľvyslanectvo USA v Abuji informuje občanov USA o možnej teroristickej hrozbe voči zariadeniam USA a školám spojeným s USA v Nigérii. Zvýšenie povedomia o svojom okolí, vyhýbanie sa predvídateľným rutinám a prehodnotenie všeobecných bezpečnostných opatrení s rodinou môže pomôcť znížiť riziko,“ uviedol americký rezort diplomacie.
Prezident Donald Trump v decembri nariadil nálety na území Nigérie s odôvodnením, že cieľom sú džihádisti. Predtým opakovane vyhlásil, že v najľudnatejšej africkej krajine sú kresťania prenasledovaní. Varovanie v Nigérii vydalo americké ministerstvo zahraničia krátko po tom, čo podobné odporučenia zaviedlo aj pre krajiny Blízkeho východu.