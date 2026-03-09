Známa Češka opäť šokuje: Tajný ROZVOD a teraz... Naplnil sa NAJHORŠÍ scenár!

PRAHA - Najznámejšia česká milenka Ornella Koktová sa pred tromi týždňami postarala o poriadny rozruch. Na oslave svojich 33. narodenín oznámila rozvod a z akcie zmizla. Azda najviac to nahnevalo jej blízku priateľku Agátu Hanychovú (40), ktorá o ničom nevedela, napriek tomu, že majú spoločný podcast. No a napokon sa naplnil najhorší scenár!
Ornella Koktová sa do povedomia verejnosti dostala pred 13 rokmi, keď zviedla manžela českej moderátorky Gábiny Partyšovej, Josefa Koktu. Dvojici sa odvtedy narodili 3 spoločné deti a tvoria stabilný pár. Pred tromi týždňami však brunetka šokovala, keď na oslave svojich 33. narodenín oznámila, že sa s manželom rozviedla - urobila tak prostredníctvom svojho nového dokumentu OrnellaLife. A následne z akcie bez slova odišla.
Známa Češka si TAJNOSŤAMI zavarila: Nielen ROZVOD, ale aj KONIEC priateľstva? Je to SKLAMANIE!
V šoku zostali všetci hostia. Nikto totiž netušil nielen o rozvode Ornelly a Josefa, ale ani o vzniku dokumentárnej série. Práve to najviac nahnevalo brunetkinu blízku priateľku Agátu Hanychovú. „Úprimne... Som z toho úplne rozhodená. Na tie narodeniny som išla za svojou kamarátkou. Čakala som oslavu, spoločný čas, normálny večer. Miesto toho som tam urobila 350 rozhovorov, vyfotila sa s Ornellou Koktovou, usmievala sa... A zrazu sa tam začal verejne premietať dokument, o ktorom som nemala najmenšie tučenie. A ona zmizla. Bez vysvetlenia. Bez správy. Bez jediného slova,“ zverejnila po oslave Agáta.
Vzťahy dvojice boli po tomto večere doslova vyostrené a mnohí sa pýtali, či bude podcast Agáta a Ornella pokračovať. Zdalo sa však, že kamarátky si to vykomunikujú a v nahrávaní sa bude pokračovať ďalej. Veď napokon minulý týždeň dvojica nahrávala novú časť, v ktorej si nedorozumenia vykomunikovali... No zdá sa, že to nestačilo a najhorší scenár, ktorého sa fanúšikovia obávali, sa stal realitou.
„Dnes by som vám rada oznámila niečo pre mňa veľmi zásadného. Dnešným dňom moja cesta v podcaste končí. Už dlhšiu dobu som sa v tomto nastavení necítila slobodne a v bezpečí. Dostala som sa do situácie, kedy si musím vybrať medzi úspešným projektom a duševným zdravím. Moje nastavenie je na sebeúcte, hrdosti a dôstojnosti. A preto volím dobrovoľný odchod,“ oznámila na sociálnej sieti Instagram Ornella.
„Môj odchod nie je o peniazoch. Kedysi to bolo miesto, kde bola zábava a pre mňa aj relax. Žiadny úspech ale nestojí za to, aby ste stratili vnútorný pokoj alebo tvár. Všetkým veľmi ďakujem za tie viac ako 2 roky, že ste toho boli súčasťou. Veľmi si toho vážim,“ dodala Koktová.