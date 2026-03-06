ŠOKUJÚCE Pentagón bije na poplach: Irán je pripravený zaútočiť na ciele NATO v Európe!

WASHINGTON – Po útoku USA a Izraela na Irán zomrel najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Teherán uskutočnil okamžitú odvetu a spustil raketový útok na amerických spojencov v Perzskom zálive. Pentagon však varuje, že iránske možnosti siahajú oveľa ďalej. Teherán má byť údajne pripravený zaútočiť na NATO.
Iránsky útok na členské krajiny NATO by znamenal, že konflikt v Iráne by prerástol región Blízkeho východu. V podstate sa to už stalo, keď Iránom podporovaný Hizballáh v Libanone vystrelil rakety na britské vojenské základne na Cypre. Slová zástupcu tajomníka Pentagonu Elbridgea Colbyho, o obave z napadnutia NATO, sú preto na mieste. Informujú o tom poľské Wiadomości.
NATO ako potenciálny cieľ
Námestník šéfa Pentagonu Colby počas stretnutia Rady pre zahraničné vzťahy zdôraznil, že Irán už nepredstavuje hrozbu len v regióne Blízkeho východu, ale aj mimo neho. Nedávnym príkladom je aj raketa zachytená nad Tureckom, kde je vybudovaná jedna z najväčších leteckých základní NATO.
"Nepoznám presné detaily, takže nechcem predbiehať. Vidíme však, že islamská republika je pripravená zaútočiť na širokú škálu krajín, a to nielen na Blízkom východe. Potenciálnym cieľom je aj NATO," povedal Colby s tým, že to nie je tak, že by si Američania niečo vymýšľali a strašili okolitý svet.
Stratégia USA o možnej intervencii do Iránu
Medzi krajinami NATO prevláda široký konsenzus o možnej hrozbe z Iránu. Operácia proti Iránu "Epic Fury" má byť v súlade s Národnou obrannou stratégiou USA, ktorá zdôrazňuje, že Teherán predstavuje nebezpečenstvo nielen pre Izrael, ale aj Európu. Americká stratégia má zároveň poskytnúť prezidentovi Trumpovi možnosť rozhodnúť sa o priamej intervencii.
"Pentagon má povinnosť poskytnúť Bielemu domu vojenské možnosti. V súčasnosti ale nie sú na stole žiadne plány o zmenách v rozmiestnení amerických vojsk v Európe," dodal na záver námestník šéfa Pentagon Elbridge Colby.