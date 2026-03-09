Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!

Tomáš svojho otca nikdy nevidel. Zobraziť galériu (20)
Tomáš svojho otca nikdy nevidel. (Zdroj: tv joj)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Nová séria legendárnej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma prinesie nielen hľadanie lásky, ale aj silné osobné príbehy. Jeden z účastníkov, Tomáš, otvorene prehovoril o detstve, ktoré nebolo celkom bežné.

Tomáš pochádza z dediny, no jeho ambície siahajú ďaleko za hranice. Venuje sa kulturistike, pracuje na vlastných projektoch a technických nápadoch. Na prvý pohľad pôsobí ako sebavedomý silák, no za jeho príbehom sa skrýva aj oveľa osobnejšia kapitola z detstva. 

Mladík totiž vyrastal bez otca. Hoci žijú v rovnakom meste, v živote ho nevidel a prakticky sa vôbec nepoznajú. Podľa jeho slov sa otec totiž rozhodol, že o syna nebude mať záujem. „Nechcel sa predovšetkým starať o dieťa. Nemám záujem – keď on nemá záujem, tak ani ja nemám záujem,“ povedal otvorene.

Tomáš priznáva, že je dokonca možné, že sa s vlastným otcom niekedy stretol. „Možno sme sa aj stretli, len som o tom nevedel, ale ani ma to netrápi,“ dodal Tomáš, ktorý je s touto situáciou vyrovnaný a dokáže sa na život pozerať s nadhľadom, bez zbytočných záští a hnevu.

Absenciu otca pritom nevníma ako niečo, čo by ho zásadne poznačilo. „Keďže som nikdy nemal otca, tak si ani neviem predstaviť, aké je to mať otca. Čiže mi to nemôže chýbať, keď neviem, aké to je,“ priznal Tomáš, ktorý si ako vzor mužskosti a zodpovednosti zvolil svojho starého otca. Akým otcom ale bude on sám, keď na to raz príde? Cestu o hľadaní lásky a partnerky pre život sledujte už dnes o 20.40 v šou Mama, ožeň ma na obrazovkách TV JOJ.

Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi! (Zdroj: TV JOJ)

Viac o téme: Tv joj TomášMama ožeň ma
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Zuzana Plačková dala pokrstiť
Veľký deň u Plačkovej: Krst malej Ayany ako z rozprávky! Aha, kto sa stal krstnými rodičmi
Domáci prominenti
Exkluzívna projekcia šou Mama,
Premiéra šou Mama ožeň ma 2: Kočka Ema Fajnor, zamilovaný Jovinečko a Andrea Saky... Chodiaci LUXUS!
Domáci prominenti
Pamätáte si pumpára Miška
Pamätáte si pumpára Miška zo šou Mama ožeň ma? Uplynulo 14 rokov... TAKTO vyzerá dnes!
Domáci prominenti
Mama, ožeň ma, Farmár
Mama, ožeň ma, Farmár hľadá ženu, VyVolení: Tento KVÍZ zvládnu len skutoční fanúšikovia REALITY ŠOU!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Attiéké je jedlo z dusených hľúz manioku, vyrábajú ho obyvatelia lagún na Pobreží slonoviny
Attiéké je jedlo z dusených hľúz manioku, vyrábajú ho obyvatelia lagún na Pobreží slonoviny
Cestovanie
V šou Mama ožeň ma opäť nebude núdza o vtipné dialógy a pamätné hlášky
V šou Mama ožeň ma opäť nebude núdza o vtipné dialógy a pamätné hlášky
Prominenti
Marsonautka Michaela Musilová prináša na Slovensko simulované vesmírne misie
Marsonautka Michaela Musilová prináša na Slovensko simulované vesmírne misie
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Smutná správa: Vo veku 77 rokov zomrel bývalý primátor Žiaru nad Hronom
Domáce
EMA odporučila schválenie prvej
EMA odporučila schválenie prvej kombinovanej vakcíny proti COVID-19 a chrípke! Je známa jej úloha aj vedľajšie účinky
Domáce
Ministerstvo kultúry odmieta zavádzajúce
Ministerstvo kultúry odmieta zavádzajúce útoky opozície na medzinárodnú reprezentáciu v Trenčíne
Domáce
Košická Železničná nemocnica otvorila nové operačné centrum – veľké investície zlepšia starostlivosť o pacientov
Košická Železničná nemocnica otvorila nové operačné centrum – veľké investície zlepšia starostlivosť o pacientov
Košice

Zahraničné

Prezident Madagaskaru Michael Randrianirina.
Šok na Madagaskare: Prezident odvolal premiéra a celú vládu bez zverejnenia dôvodov
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko je pripravené dodávať ropu a plyn do Európy: Putin má však TIETO podmienky
Zahraničné
Súdny dvor EÚ.
Súdna rada SR v Luxemburgu: Delegácia navštívila Súdny dvor EÚ a rokovala o odborných témach
Zahraničné
Ilustračné foto
Izraelské útoky v Gaze si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych vrátane detí a žien
Zahraničné

Prominenti

Tomáš svojho otca nikdy
Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!
Domáci prominenti
Všetci súťažiaci zostali prekvapení
ŠOK v závere Let’s Dance: Jablonskému RUPLI NERVY! Moderátorka na Polnišovú: Peti, ODSTUPUJEŠ?
Domáci prominenti
Chappell Roan, Grammy 2026
Uletený víkend popovej hviezdy v Paríži: Korzet, sexi tangá a šaty bez... to myslí vážne?
Zahraniční prominenti
Exmoderátor Dubnička 20 rokov
Exmoderátor Dubnička 20 rokov po odchode z Markízy: Na ten PÁD nebol pripravený... TOTO ho dnes živí!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Takto zistíte, že vám
Takto zistíte, že vám chýbajú omega-3 mastné kyseliny
vysetrenie.sk
Matka zostala v šoku:
Matka zostala v šoku: Jej 4-ročný syn začal kresliť detaily Titanicu a tvrdí, že v osudnú noc stál na palube!
Zaujímavosti
Lekári ostali v šoku:
Lekári ostali v šoku: Na dvere urgentu im zaklopal zúfalý kormorán, v zobáku im ukazoval TOTO!
Zaujímavosti
Hranolky a Cola na
Hranolky a Cola na bolesť hlavy? Lekár šokuje: Tento BIZARNÝ TRIK z internetu má vedecké vysvetlenie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce

Ekonomika

Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!

Šport

ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Austrália V SPÄTNOM ZRKADLE: Tvrdé KO Mercedesu a prešli sme skutočne od najlepších áut k tým najhorším?
Austrália V SPÄTNOM ZRKADLE: Tvrdé KO Mercedesu a prešli sme skutočne od najlepších áut k tým najhorším?
Formula 1
Messiho prestup do Barcelony bol hotový, potom prišla katastrofa: Návrat kráľa zmaril jediný muž
Messiho prestup do Barcelony bol hotový, potom prišla katastrofa: Návrat kráľa zmaril jediný muž
La Liga
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
Lyžovanie

Auto-moto

Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava

Kariéra a motivácia

Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Prostredie práce

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Výber receptov

Technológie

Z ikonického vrtuľníka Apache spravila americká armáda lovca dronov: Stačila munícia, ktorá sa rozptýli ako „vzdušná brokovnica“
Z ikonického vrtuľníka Apache spravila americká armáda lovca dronov: Stačila munícia, ktorá sa rozptýli ako „vzdušná brokovnica“
Armádne technológie
OSINT analytik zverejnil čísla: Koľko dronov stratili Izrael a USA pri útokoch na Irán
OSINT analytik zverejnil čísla: Koľko dronov stratili Izrael a USA pri útokoch na Irán
Moderná vojna a konflikty
Zohral AI model od Anthropicu úlohu pri útoku USA na iránsku školu? Pentagon o tom zatiaľ nechce hovoriť
Zohral AI model od Anthropicu úlohu pri útoku USA na iránsku školu? Pentagon o tom zatiaľ nechce hovoriť
Armádne technológie
Fungujú Ozempic, Wegovy a ďalšie podobné lieky rovnako pre každého? Veľká analýza ukázala, kto po nich chudne najviac
Fungujú Ozempic, Wegovy a ďalšie podobné lieky rovnako pre každého? Veľká analýza ukázala, kto po nich chudne najviac
Veda a výskum

Bývanie

Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najvernejšie znamenia zverokruhu: Ak máte doma tohto muža, držte si ho
Partnerské vzťahy
Najvernejšie znamenia zverokruhu: Ak máte doma tohto muža, držte si ho
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
EMA odporučila schválenie prvej
Domáce
EMA odporučila schválenie prvej kombinovanej vakcíny proti COVID-19 a chrípke! Je známa jej úloha aj vedľajšie účinky
Smutný pohľad pre milovníkov
Zahraničné
Smutný pohľad pre milovníkov kníh: Známa sieť predajní končí! TOTO sú dôvody
Najznámejší slovenský bazár mení
Domáce
Najznámejší slovenský bazár mení podmienky na svojom webe: Už im pretiekol pohár trpezlivosti, budete musieť platiť!
Výrobca legendárnej minerálnej vody
Zahraničné
Výrobca legendárnej minerálnej vody ohlásil BANKROT! Hovorí o tlaku, nízkych maržách aj neochote spotrebiteľov

Ďalšie zo Zoznamu