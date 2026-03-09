Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!

BRATISLAVA - Nová séria legendárnej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma prinesie nielen hľadanie lásky, ale aj silné osobné príbehy. Jeden z účastníkov, Tomáš, otvorene prehovoril o detstve, ktoré nebolo celkom bežné.
Tomáš pochádza z dediny, no jeho ambície siahajú ďaleko za hranice. Venuje sa kulturistike, pracuje na vlastných projektoch a technických nápadoch. Na prvý pohľad pôsobí ako sebavedomý silák, no za jeho príbehom sa skrýva aj oveľa osobnejšia kapitola z detstva.
Mladík totiž vyrastal bez otca. Hoci žijú v rovnakom meste, v živote ho nevidel a prakticky sa vôbec nepoznajú. Podľa jeho slov sa otec totiž rozhodol, že o syna nebude mať záujem. „Nechcel sa predovšetkým starať o dieťa. Nemám záujem – keď on nemá záujem, tak ani ja nemám záujem,“ povedal otvorene.
Tomáš priznáva, že je dokonca možné, že sa s vlastným otcom niekedy stretol. „Možno sme sa aj stretli, len som o tom nevedel, ale ani ma to netrápi,“ dodal Tomáš, ktorý je s touto situáciou vyrovnaný a dokáže sa na život pozerať s nadhľadom, bez zbytočných záští a hnevu.
Absenciu otca pritom nevníma ako niečo, čo by ho zásadne poznačilo. „Keďže som nikdy nemal otca, tak si ani neviem predstaviť, aké je to mať otca. Čiže mi to nemôže chýbať, keď neviem, aké to je,“ priznal Tomáš, ktorý si ako vzor mužskosti a zodpovednosti zvolil svojho starého otca. Akým otcom ale bude on sám, keď na to raz príde? Cestu o hľadaní lásky a partnerky pre život sledujte už dnes o 20.40 v šou Mama, ožeň ma na obrazovkách TV JOJ.
