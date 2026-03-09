Lekári ostali v šoku: Na dvere urgentu im zaklopal zúfalý kormorán, v zobáku im ukazoval TOTO!

BRÉMY - Nečakaný návštevník pri dverách pohotovosti zaskočil zdravotníkov aj personál nemocnice. Vodný vták začal klopať zobákom na sklenený vstup, akoby si pýtal pomoc. Keď sa lekári pozreli bližšie, všimli si, že v zobáku má zaseknutý kovový predmet.
Kuriózny prípad sa odohral pred vstupom na urgentný príjem, kde sa objavil kormorán s vážnym problémom. Podľa zdravotníkov vták priletel priamo k dverám a zobákom opakovane narážal do skla, čím na seba upozorňoval personál. Ako informuje magazín Focus, lekári najskôr nechápali, čo sa deje. „Kolega za mnou prišiel s tým, že na dvere nám klopká vták. Keď sme sa išli pozrieť bližšie, všimli sme si, že má v zobáku kovový predmet,“ opísal situáciu lekár Cihat Cirit, ktorý pracuje na oddelení už vyše pätnásť rokov. Podľa jeho slov nič podobné počas svojej praxe ešte nezažil.
Ukázalo sa, že v spodnej časti zobáka mal kormorán zaseknutý rybársky háčik. Zamestnanci nemocnice sa ho spočiatku pokúšali chytiť, aby mu pomohli, no vták bol vystrašený a nedalo sa priblížiť. Situáciu sa podarilo vyriešiť až po príchode hasičov, ktorí zviera bezpečne odchytili.
Tri hroty v zobáku
Následne sa podarilo odstrániť tri zahnuté hroty háčika a lekári mohli zvyšok kovu zo zobáka vytiahnuť. Po ošetrení rany sa personál postaral aj o to, aby sa kormorán mohol vrátiť do prírody. Vypustili ho do parku nachádzajúceho sa za nemocnicou.
Vedúci pohotovosti Fabian Lieber priznal, že je ťažké povedať, či vták skutočne vedel, kam priletel a že tu nájde pomoc. Podľa neho však išlo o šťastnú zhodu okolností. „Je možné, že išlo len o náhodu, ale sme radi, že sme mohli pomôcť zvieraťu, ktorému pravdepodobne ublížil človek,“ uviedol. Kormorány žijú najmä v blízkosti jazier, riek a pobreží takmer na celom svete. Zaujímavosťou je, že ich perie nie je úplne vodoodolné, preto ich často vidno sedieť na konároch alebo skalách s roztiahnutými krídlami, aby si ich vysušili na slnku.