Švajčiarsky parlament schválil odškodnenie obetí tragického požiaru: Vyšetrovanie pokračuje

ŽENEVA - Dolná komora švajčiarskeho parlamentu v pondelok schválila jednorazové odškodnenie sumou 50.000 švajčiarskych frankov (55.506 eur) pre preživších a rodiny pozostalých novoročného požiaru v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Pri nešťastí zahynulo 41 ľudí a 115 ďalších utrpelo zranenia, informuje o tom agentúra Reuters.
Finančná pomoc obetiam požiaru
Cieľom je poskytnúť rýchlu finančnú podporu obetiam požiaru a minulý týždeň ho schválila horná komora parlamentu. Odškodnenie sa týka každej rodiny, ktorej člen prišiel o život a všetkých hospitalizovaných. Väčšina obetí boli tínedžeri a mnohí boli zo zahraničia.
Obvinení miestni predstavitelia
Švajčiarska prokuratúra v pondelok oznámila, že v rámci vyšetrovania preverujú aj päticu súčasných a bývalých miestnych predstaviteľov. Je medzi nimi aj starosta Crans-Montany Nicolas Féraud. Všetci piati sú obvinení zo zabitia z nedbanlivosti, z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a zo založenia požiaru z nedbanlivosti.
Rovnaké obvinenia sú vznesené aj voči prevádzkovateľom baru Le Constellation, manželskému páru Jacquesovi a Jessice Morettiovcom, ako aj proti šéfovi úradu zodpovedného za protipožiarnu bezpečnosť a jeho predchodcovi, ktorý vo funkcii skončil v roku 2024. Podľa prokuratúry požiar spôsobila horľavá zvukovoizolačná pena, keď oslavujúci ľudia v bare zdvihli fľaše šampanského s pripevnenou zábavnou pyrotechnikou príliš blízko ku stropu baru.