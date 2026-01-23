AKTUÁLNE Pri Gbeľanoch sa zrazili dve autá: Cesta je neprejazdná

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
GBEĽANY - Žilinskí hasiči zasahujú v piatok večer pri dopravnej nehode dvoch áut na ceste II/583 pri obci Gbeľany. Ako informovalo operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, evidované sú aj zranenia.
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že nehoda sa stala v mieste odbočenia na obec Varín a miesto nehody je neprejazdné. „Hliadky odkláňajú premávku od Terchovej smerom do Žiliny cez obec Mojš a v opačnom smere cez obec Gbeľany,“ spresnila polícia.