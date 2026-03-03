USA vydali najvážnejšie varovanie: Okamžite opustite TIETO krajiny! KOMPLETNÝ ZOZNAM a je tam aj TOP destinácia Slovákov

WASHINGTON - Spojené štáty v vydali mimoriadne naliehavú a v modernej histórii nevídanú smernicu. Všetci občania USA majú okamžite opustiť takmer celý región od Egypta až po Irán. Výzva prichádza v čase, keď iránska odplata zasahuje americké základne a spojencov, pričom Washington varuje, že tie najtvrdšie údery proti Teheránu majú ešte len prísť.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok večer šokovalo správou, v ktorej vyzýva svojich občanov na okamžitý odchod z viac ako tucta krajín Blízkeho východu. „Ministerstvo naliehavo žiada Američanov, aby okamžite odišli z nižšie uvedených krajín s využitím dostupnej komerčnej dopravy,“ uviedla Mora Namdarová z konzulárneho oddelenia.
Príkaz sa týka odhadom 500-tisíc až milióna Američanov žijúcich v regióne. Na zozname figurujú Izrael, Západný breh a Gaza, Libanon, Sýria, Irak, Jordánsko, Saudská Arábia, Jemen, Omán, Bahrajn, SAE, Kuvajt, Katar, Irán a prekvapivo aj Egypt.
Problémom však zostáva, ako sa z regiónu dostať. Izrael, Katar, Irán, Irak a ďalšie štáty uzavreli svoj vzdušný priestor. Hlavné letisko v Tel Avive (Ben Gurion) zostáva zatvorené minimálne do budúceho týždňa a komerčné lety sú masívne rušené. USA zatiaľ vlastné evakuačné špeciály neposlali.
Americká armáda ešte nepovedala posledné slovo
Biely dom podľa zdrojov CNN pripravuje „masívny nárast“ útokov v najbližších 24 hodinách, ktoré sa majú zamerať na iránsku výrobu rakiet, dronov a námorné kapacity. Prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu neskrývajú svoj cieľ: vytvoriť podmienky na zvrhnutie islamského režimu v Teheráne.
Konflikt si už vyžiadal aj životy Američanov. Veliteľstvo CENTCOM potvrdilo, že od soboty bolo v Kuvajte zabitých 6 amerických vojakov a ďalších 18 bolo vážne zranených. Stalo sa tak po tom, čo iránska raketa prenikla cez protivzdušnú obranu a zasiahla opevnené operačné centrum.
Iránska odveta medzitým zasiahla aj americkú ambasádu v Rijáde, na ktorú zaútočili dva drony. Trump v rozhovore pre NewsNation uviedol, že Irán čoskoro zistí, aká bude reakcia Washingtonu na smrť jeho vojakov. Zároveň však dodal, že nateraz nepovažuje za potrebné vyslať do Iránu pozemné jednotky