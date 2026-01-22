Tajomný status, z ktorého mrazí: Po smrti Jákliovej (†31) vyplávali na povrch znepokojivé slová

BRATISLAVA - Po tragickej smrti Moniky Jákliovej (†31) sa začínajú objavovať informácie, ktoré menia pohľad na jej posledné mesiace života. Navonok úsmevy, romantické zábery, zásnubný prsteň a vyznania lásky. V skutočnosti však mohlo ísť o niečo úplne iné, než o dokonalý vzťah, aký Monika ukazovala svetu.
Hoci ešte v októbri minulého roka povedala svojmu partnerovi, podnikateľovi z Komárna "áno" a na sociálnych sieťach pravidelne zverejňovala vysmiate fotografie, podľa blízkych ľudí to, čo prežívala v súkromí, nemalo s týmto pozlátkom nič spoločné. Silné a zároveň tajomné slová zverejnila po tragédii jej kamarátka, influencerka Mikela Vlček. „Viem, čo sa stalo, nebudem to nikde rozoberať, no neverte a nešírte bludy,“ odkázala verejnosti.
Vzápätí zdieľala vo svojom príbehu príspevok istej Tamary K., ktorý vyvolal množstvo otázok.
„Dnešná strašná tragédia by mala byť pre nás všetkých silným mementom. Možno práve tým bolestným impulzom, aby sa ženy, ktoré sú vo vzťahoch, ktoré ich doslova ničia, berú im silu, pokoj a radosť zo života… Navonok však ukazujeme tisíce ruží, úsmevy a dokonalé momenty, no nikto netuší, čo sa skrýva za nimi.“
V silných, no zároveň znepokojujúcich slovách pokračovala ďalej: „Turbulentný vzťah v rôznych podobách prežíva mnoho žien. Bolestivo, potichu. Pamätaj však – každý chlap môže prísť a odísť. Trápenie trvá mesiace, no jeho následky môžu byť navždy. Vyber si múdro.“ Na tento príspevok reagovala Mikela Vlček jednou vetou, ktorá povedala viac než tisíc slov: „Jediná, ktorá to vystihla.“
Čo sa teda skutočne dialo v Monikinom súkromí? Bola jej veľká láska naozaj taká dokonalá, ako sa zdalo? A čo sa odohrávalo v jej vnútri v osudnú noc, keď v neskorých hodinách sadla do auta a po zľadovatenej ceste išla vysokou rýchlosťou? Bola to len nezodpovedná jazda alebo za tým bolo niečo viac? Strach, útek, zúfalstvo? Na tieto otázky dnes už odpoveď nepozná nikto – a možno ju Monika nosila len hlboko v sebe.