Najväčšie životné trápenie Andyho Hryca (†71): Najprv rakovina a potom… Syn (†22) sa zabil pri autonehode!

Andy Hryc zomrel: Prehral boj s leukémiou, dcéra Wanda zverejnila posledné slová!

Rok 2008 bol pre Andyho Hryca dlho najhorším rokom jeho života. Hercov syn Hugo Hryc bojoval so zákernou rakovinou semenníkov. No svoje nešťastie sa rozhodol využiť na dobrú vec a začal o chorobe šíriť verejné povedomie. Jeho sestra Wanda vtedy založila občianske združenie.

Prvou aktivitou zruženia Nebojtesa bol kalendár s aktami Viktora Horjána. Takto chcela producentka prelomiť tabu o rakovine semenníkov a pomôcť aj svojmu bratovi. Len dva týždne po krste kalendára však prišla ešte väčšia rana - Hugo mal 21. decembra tragickú autonehodu.

Smrť Andyho Hryca (†71): Prehovoril Dušan Cinkota... Posledné telefonáty pred smrťou!

„Náhodný vodič dnes nadránom krátko po tretej hodine nahlásil tragickú dopravnú nehodu na Hodonínskej ulici v bratislavskom Lamači, kde z doposiaľ nezistených príčin havarovala Honda Accord s českým evidenčným číslom,“ povedala vtedy bratislavská policajná hovorkyňa Alena Toševová.

Červená Honda Accord išla podľa hasičov približne 200-kilometrovou rýchlosťou, vybočila z cesty a vletela do stĺpa. Za volantom mal sedieť Hugov kamarát Jakub Karas. Náraz bol tak silný, že stĺp auto doslova rozrezal na dve polky. Motor skončil v záhrade asi 20 metrov od vraku.

V havarovanom aute zostali zakliesnené 2 osoby. Obe mali ťažké zranenia vnútorných orgánov. Hryc zomrel okamžite po náraze, mal devastačné poranenia hlavy, jeho kamarát Jakub ešte žil, keď na miesto prišli záchranári. Mal odtrhnutý členok a polámanú lebku. Zomrel necelé 3 hodiny po Hugovi.

Hugo Hryc sa zabil pri nehode... auto roztrhlo na polovicu!

Zdrvený Andy, ktorý sa v čase nehody nachádzal v Prahe, si dlhé roky vyčítal, že syna neprehovoril na spoločný víkend v Česku. Možno by tragickej udalosti tak dokázal zabrániť. Namiesto toho musel deň pred Vianocami usporiadať pohreb. „Už som sa dozvedel, čo bolo príčinou havárie. Bola to neoznačená prekážka na ceste. Kubo, ktorý šoféroval, nemohl predpokladať, že tam na tej ceste niečo je, keď to nebolo značené. To, že išli rýchlejšie 135 km/h, čo je dosť, ale ruku na srdce, kto teda tou rýchlosťou v noci o druhej nejde, nemohli predpokladať, že niečo také na ceste je. Od toho sa odvíja celý problém. Samozrejme, že som na to upozornil, ten úradník na magistráte to dokázal opraviť za 5 hodín, prečo to neopravili za 7 mesiacov?“ povedal v minulosti v relácii Na streche Hryc.

Tragická udalosť bola o to bolestnejšia, že 22-ročný Hugo sa len 4 dni pred osudnou autonehodou dozvedel, že sa z rakoviny semenníkov vyliečil. „Minulý utorok bol na testoch a v stredu mu prišli výsledky - rakovinu už nemal,“ povedal vtedy Novému Času zdroj z okruhu jeho kamarátov. Dnes je už Andy so svojim synom... Česť ich pamiatke!