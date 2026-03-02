SMUTNÁ správa pre fanúšikov Elánu: Kapela hlási DEFINITÍVNY KONIEC!

BRATISLAVA - Legendárna slovenská kapela Elán uzatvára svoju koncertnú kapitolu definitívne. Po viac ako piatich desaťročiach na hudobnej scéne, nespočetných hitoch a vypredaných halách sa skupina rozlúči s fanúšikmi sériou výnimočných vystúpení.
Elán je legendárna slovenská skupina, ktorá patrí k najvýznamnejším formáciám v dejinách slovenskej populárnej hudby. Vznikla v roku 1968 v Bratislave, keď ju založili spolužiaci zo základnej školy – spevák Jožo Ráž, klávesista Vašo Patejdl, gitarista Juraj Farkaš a bubeník Zdeno Baláž. Z pôvodne školského projektu sa postupne stala kapela, ktorá výrazne ovplyvnila niekoľko generácií poslucháčov.
V druhej polovici 80. rokov prešla skupina výraznými personálnymi zmenami – z kapely odišli Zdeno Baláž, Vašo Patejdl a Juraj Farkaš. Zostavu následne stabilizovali Ján Baláž a Jožo Ráž, ktorí do tímu prizvali nových hudobníkov a pokračovali v hudobnej činnosti. V roku 1996 sa do Elánu vrátil Vašo Patejdl, čím sa obnovilo dôležité autorské aj osobné prepojenie, ktoré stálo za mnohými ikonickými skladbami.
Počas desaťročí pôsobenia vydal Elán množstvo albumov a vytvoril hity, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej hudobnej scény. Ich piesne sú charakteristické silnými melódiami a emotívnymi textami – často stačia prvé tóny a publikum vstáva zo stoličiek. V roku 2018 skupina oznámila ukončenie koncertnej činnosti. Pri príležitosti 50. výročia svojho založenia absolvovala posledné turné, pričom nevylúčila, že sa v budúcnosti môže na pódiá ešte výnimočne vrátiť.
Táto výnimočná situácia nastala v roku 2024, keď ohlásili dvojicu koncertov v Prahe a Bratislave. Tie mali byť oslavou sedemdesiatych narodenín Joža Ráža a Vaša Patejdla. Dňa 19. augusta 2023 však Vašo Patejdl zomrel, čo zasiahlo nielen kapelu, ale aj širokú verejnosť. Napriek tejto strate sa Elán v roku 2024 ešte raz postavil pred fanúšikov. Pôvodne plánované dva koncerty sa pre veľký záujem rozšírili o ďalšie vystúpenia v Ostrave, Košiciach a Brne.
Jožo Ráž teraz otvorene priznal, že ide o definitívnu bodku za koncertnou kariérou skupiny: „Na pódiá sme sa vrátili až v roku 2024, a to len na dva koncerty – do Prahy a do Bratislavy. Potom sme ale pre veľký úspech ešte pridali Ostravu, Košice a Brno. Fanúšikovia možno nadobudli dojem, že opäť začíname turné, keď sme hrali. Ale tak to nie je. S tými vystúpeniami je to tak, že často polomŕtvy vstupujem na pódium, ale akonáhle sa ocitnem pred 10 tisícami fanúšikov, zrazu mám energiu na všetko. Odovzdám to najlepšie zo seba a dostanem to, po čom túžim,” vyjadril sa vo videu Ráž s tým, že toto budú ich posledné koncerty.
VRAŽDA u susedov Joža Ráža: V dome našli dobodanú ženu (†40)… Spevákova manželka prehovorila!
„Na svojich koncertoch privítame našich kamarátov, bývalých členov skupiny Elán, s ktorými si zahráme ešte raz, spomienkovo. A tým to skončí. Koncerty sú pre nás veľmi náročné, takže ďalej vystupovať nebudeme, to je isté,” dodal Jožo Ráž na záver. Správa o definitívnom ukončení koncertnej činnosti vyvolala medzi fanúšikmi silné emócie a smútok.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%