Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom

Ceny tovarov a služieb každodennej spotreby čelili v posledných rokoch vyššiemu tlaku a na zvyšovanie cenoviek si Slováci už akoby zvykli. Azda najviac si domácnosti dávali pozor na ceny potravín. Práve v tejto oblasti sa však zdá, že nastal obrat a za potraviny by sme v porovnaní s minulým rokom mohli zaplatiť menej. Kde ušetríme najviac?
Ušetriť môžete aj viac ako 20 %
Rozpočet slovenských domácností si v posledných rokoch prešiel ťažkou skúškou. Zvyšovanie cien totiž zasiahlo takmer všetky oblasti ekonomiky a tak si rodiny ako aj jednotlivci museli strážiť výdavky ešte o čosi viac, ako tomu bolo v minulosti. Pod drobnohľad sa dostali najmä cenovky základných potravín, ktoré sú súčasťou našich každodenných nákupov.
Rok 2026 však v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi priniesol vytúženú zmenu. Zatiaľ čo v uplynulých rokoch sme si za potraviny priplácali, aktuálne v medziročnom porovnaní môžeme ušetriť. Úspora pritom nie je malá. Pri zostavenom nákupnom košíku v Lidli, ktorý obsahuje najmä základné potraviny a produkty každodennej spotreby, je to vyše 20 %, čo znamená priepastný cenový rozdiel.
Lacnejšie každodenné potraviny nájdete v Lidli
Pred rokom by sme za položky zo zostaveného nákupného košíka základných potravín v Lidli zaplatili 24,98 eur, no dnes nás pri pokladni čaká príjemné prekvapenie v podobe ceny vo výške 19,73 eur. Úspora tak predstavuje vyše 5 eur, čo je v dobe kedy sa každé euro počíta, príjemný pocit z kvalitného a zároveň lacného nákupu.
Z pohľadu zákazníka je podstatné aj to, že porovnávané položky patria medzi produkty, ktoré sa nakupujú opakovane, nejde o jednorazový väčší nákup, ale o pravidelné dopĺňanie zásob. Rozdiel sa tak neprejaví len na jednom bločku, ale postupne počas celého roka.
Medzi potravinami z porovnávacieho nákupného košíka sa nachádza napríklad plnotučné mlieko Pilos, toaletný papier Floralys, pšeničná hladká múka, kyslá smotana, smotanová nátierka či pečivo. Ide tak o potraviny, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v košíkoch spotrebiteľov.
Výhodné privátne značky v Lidli sa oplatia
Nižšie ceny Lidl dosahuje najmä vďaka silným privátnym značkám, ktoré tvoria významnú časť ponuky. Pri nich má reťazec lepšiu kontrolu nad výrobou aj nákladmi, čo sa následne prejaví na cenovke.
Dôležitú úlohu zohráva aj spolupráca so slovenskými dodávateľmi, takže v predajniach Lidla majú stabilné zastúpenie aj domáce výrobky. Práve kombinácia vlastných značiek, podpory lokálnych producentov a jednoduchého diskontného modelu umožňuje Lidlu držať ceny potravín na dostupnej úrovni.
Potvrdzujú to aj slová jedného z hlavných predstaviteľov spoločnosti Lidl na Slovensku. „Naším cieľom je, aby zákazník nemusel strácať čas porovnávaním cien. U nás sú preto všetky ceny diskontné. Je to náš prísľub, že nakupovať v Lidli sa oplatí – prinášame jednoduchosť a férovosť bez ohľadu na to, v ktorom meste práve nakupujete,“ hovorí Jörg Herwig, konateľ pre rezort nákupu Lidl Slovenská republika.
Ceny privátnych značiek sú dlhodobo na nízkej úrovni. Nemusíte preto tŕpnuť, akú cenu budú mať pri ďalšom nákupe. Pre ďalšie zvýhodnené ceny však môžete sledovať aktuálnu ponuku Lidla, kde každý týždeň nájdete množstvo spôsobov ako ušetriť. Nakupovať v Lidli sa preto skutočne oplatí.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Lidl.