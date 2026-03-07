Veľká PREDPOVEĎ na marec prináša šok! Tento deň príde nečakaná zmena: Pripravte sa na sneh aj mráz

BRATISLAVA - Hoci sme do meteorologickej jari vhupli s príjemnými teplotami, milovníci tepla by sa nemali predčasne tešiť. Marec je známy svojou nevyspytateľnosťou a najnovšie modely naznačujú, že po pokojnom a suchom úvode mesiaca nás čaká drsný zvrat. Kvôli rozpadu polárneho víru je v hre vpád arktického vzduchu, ktorý môže na Slovensko opäť priniesť sneženie a zimné kabáty vytiahnuť späť do ulíc.
Už v týchto dňoch zažívame nezvyčajný jav – tzv. dennú teplotnú amplitúdu. Kým ráno sa teploty v dolinách prepadajú až na -8 °C, popoludní sa vzduch prehreje na +17 až +18 °C. Tento 18-stupňový rozdiel je pre náš organizmus obrovskou záťažou.
Ďalšie marcové dni budú pokračovať v nastolenom trende – bude veľmi teplo, sucho a o slovo sa prihlásia tlakové výše, ktoré nám prinesú stabilné a slnečné počasie. Podľa portálu iMeteo.sk sa však v druhej dekáde mesiaca karty poriadne zamiešajú.
Za možnými výkyvmi počasia stojí úkaz vysoko v stratosfére. Práve na začiatku marca dochádza k výraznému rozpadu polárneho víru. Tento jav s časovým odstupom často zablokuje teplé prúdenie od Atlantiku a „otvorí dvere“ mrazivému vzduchu zo severu alebo severovýchodu priamo do Európy. Aktuálne dlhodobé predpovede síce hovoria o tom, že marec bude ako celok teplotne nadpriemerný a zrážkovo chudobný, no vpády zimy môžu byť o to intenzívnejšie.
Zlom nastane po 10. marci
Ak si plánujete jarné aktivity, dajte si pozor na dátumy v druhej polovici mesiaca. Zlom by mal nastať po 10. marci, kedy by sa nad Škandináviu a Pobaltie mala presunúť tlaková výš. Tá k nám môže začať vťahovať chladný vzduch z vnútrozemia Ruska.
Marec je typický prechodný mesiac, ktorý dokáže v priebehu pár dní vystriedať slnečné lúče s teplotami nad +20 °C za snehovú fujavicu. Hoci prvá polovica mesiaca vyzerá byť pokojná, druhá časť môže byť kvôli oslabenému polárnemu víru oveľa dynamickejšia.
Odborníci preto radia: Jar sa síce začala, ale zimné oblečenie ešte neodkladajte príliš hlboko do skrine. Rozhodujúci bude vývoj tlakových útvarov nad severnou Európou.