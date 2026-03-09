Kanadský žartík sa skončil tragédiou: Študenti si chceli vystreliť z učiteľa, ten zomrel!

ATLANTA - V americkom štáte Georgia sa odohrala tragédia. Stredoškolský učiteľ matematiky prišiel o život po tom, čo sa pokúsil zastaviť nočný žart skupiny študentov pred svojím domom.
Nočný žart sa skončil tragédiou
V americkom štáte Georgia sa odohrala tragédia, ktorá otriasla miestnou komunitou. Stredoškolský učiteľ matematiky Jason Hughes zomrel po incidente, ktorý pôvodne začal ako študentský žart.
Podľa informácií médií sa skupina študentov v noci vybrala k domu učiteľa, aby vykonala tzv. „TP-ing“ – rozšírený americký žart, pri ktorom sa dom alebo záhrada zasypú rolkami toaletného papiera.
K incidentu došlo približne o 23:40, keď sa študenti autom presunuli k Hughesovmu domu.
Učiteľ vyšiel von zastaviť študentov
Štyridsaťročný pedagóg údajne počul hluk pred domom a vyšiel von, aby autom zastavil. Keď ho študenti zbadali, pokúsili sa z miesta rýchlo odísť.
Podľa vyšetrovateľov sedel za volantom pickupu 18-ročný Jayden Wallace, ktorý začal odchádzať z miesta.
Počas incidentu Hughes spadol na zem a následne ho zasiahlo vozidlo.
Učiteľ zraneniam podľahol
Niektorí z prítomných študentov sa podľa správ pokúsili zranenému pomôcť a poskytli mu prvú pomoc, kým dorazili záchranári.
Učiteľa previezli do nemocnice, kde však nasledujúci deň zraneniam podľahol.
Päť mladíkov čelí obvineniam
Polícia následne zadržala všetkých piatich študentov, ktorí sa mali na incidente podieľať.
Vodič Jayden Wallace bol obvinený z usmrtenia vozidlom prvého stupňa, nebezpečnej jazdy, neoprávneného vstupu na cudzí pozemok a znečisťovania súkromného majetku.
Ďalší štyria mladíci čelia obvineniam z neoprávneného vstupu a znečisťovania majetku.
Rodina a škola smútia
Rodina zosnulého učiteľa uviedla, že ich „srdcia sú zlomené“. Školský obvod vo vyhlásení zdôraznil, že Hughes bol rešpektovaný pedagóg a tréner, ktorý sa dlhé roky venoval študentom.
Učiteľ po sebe zanechal manželku Lauru, ktorá na tej istej škole tiež vyučuje matematiku, a dve deti.