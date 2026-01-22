IDENTITA Jákliovej (†31) snúbenca ODHALENÁ: Týmito slovami sa lúči muž, ktorý si získal jej srdce!

BRATISLAVA - Fitnesska Monika Jákliová si svoju lásku starostlivo strážila a identitu svojho vyvoleného držala v tajnosti. Až po jej smrti verejnosť zisťuje, kto bol muž, ktorému pred tromi mesiacmi povedala svoje áno.
Až teraz vyplávala na povrch identita jej snúbenca. Monikino srdce si získal Roderik Dobosi, podnikateľ z Komárna, majiteľ požičovne a predajne luxusných áut. Fitnesska si súkromie chránila a verejnosť o jej vyvolenom vedela len minimum. Pred tromi mesiacmi sa však zasnúbili a hoci mala Monika pred sebou novú životnú kapitolu, osud ich rozdelil príliš skoro.
Namiesto svadby pohreb! Jákliová (†31) sa 3 mesiace pred smrťou zasnúbila: Budúceho manžela tajila
Roderik sa po tragédii srdcervúco lúčil so svojou láskou na sociálnych sieťach. „V mojom srdci budeš žiť večne, bola si môj splnený sen. Bola si mojou nevestou, spriaznenou dušou, s ktorou som plánoval budúcnosť – a hoci nás čas rozdelil príliš skoro, naša láska je silnejšia než akákoľvek hranica," napísal podnikateľ. „Nesmierne mi chýbaš, no som vďačný za každú chvíľu, ktorú som s tebou strávil. Tvoj úsmev, tvoj hlas, tvoj dotyk zostanú so mnou navždy. Nelúčim sa s tebou, pretože láska nevybledne – len sa premení na spomienku, ktorá ma vedie a bdie nado mnou. Odpočívaj v pokoji, moja drahá láska. Navždy žiješ v mojom srdci," dodal.
Tajomný status, z ktorého mrazí: Po smrti Jákliovej (†31) vyplávali na povrch znepokojivé slová
Tento emotívny odkaz ukazuje, ako veľmi Roderik Moniku miloval a akú obrovskú bolesť mu jej strata spôsobila. Slová o spoločnej budúcnosti a láske, ktorú cítil, sú dojímavou pripomienkou toho, čo pre neho znamenala. Zároveň však zostáva otvorená otázka, čo sa skutočne odohrávalo v Monikinom súkromí – či všetko, čo sa zdalo dokonalé navonok, skutočne také bolo. Predchádzajúce špekulácie totiž naznačovali, že jej vzťahy neboli vždy jednoduché a že úsmevy na sociálnych sieťach nemuseli odrážať vnútornú realitu.