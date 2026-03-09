Výrobca legendárnej minerálnej vody ohlásil BANKROT! Hovorí o tlaku, nízkych maržách aj neochote spotrebiteľov

BRATISLAVA - Spoločnosť Rhenser Mineralbrunnen, ktorá vyrába jednu z najznámejších minerálnych vôd v Nemecku, je v problémoch. Zvýšené náklady a nedostatočné marže viedli k finančným ťažkostiam a tradičná spoločnosť musela nakoniec vyhlásiť bankrot.
Dôvodmi na podanie návrhu na vyhlásenie platobnej neschopnosti sú najmä vysoký konkurenčný tlak na trhu s nápojmi, zvýšené náklady na dopravu, pretrvávajúce nízke marže a súčasná neochota spotrebiteľov na trhu.
Spoločnosť je na trhu od roku 1862. Dnes majú v ponuke široké portfólium prodktov od vysokokvalitnej minerálnej vody a organických nápojov až po nealkoholické nápoje so znáženým obsahom cukru.
V súčastnosti má probližne 140 zamestnancov, ktorých už o situácii informovala. "Mzdy a platy zamestnancov sú za mesiace marec, apríl a máj 2026 zabezpečené prostredníctvom dávok z konkurzu," uviedla firma na svojom webe.
Obchodná činnosť firmy pokračuje bez prerušenia. „Naším hlavným cieľom je stabilizovať prevádzku a vytvoriť podmienky pre trvalú udržateľnosť spoločnosti,“ vysvetlil dočasný správca konkuznej podstaty Alexander Jüchser. „Za týmto účelom v súčasnosti získavame komplexný prehľad o hospodárskej situácii a vedieme diskusie so zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi," dodal.