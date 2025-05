Moderátorka spravodajstva rok po TRAGICKEJ SMRTI manžela (†39): Prvýkrát v spoločnosti... ZMENILA SA!

(Zdroj: Profimedia)

Česká moderátorka spravodajstva televízie Nova Petra Svoboda na máj 2024 nikdy nezabudne. Život sa jej totiž v momente zrútil ako domček z karát. Boli práve s rodinou cez víkend na chate, keď jej manžela na bicykli zrazilo auto, ktoré mu nedalo prednosť. Záchranári sa ho pokúšali oživovať desiatky minút, no snaha bola márna, lekár musel konštatovať smrť.

„Vodič vozidla Citroen, ročník narodenia 1986, na križovatke nedal prednosť mužovi na bicykli. Ten pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča policajti vykonali dychovú skúšku a test na prítomnosť iných návykových látok. S negatívnym výsledkom,“ povedal vtedy policajný hovorca Miroslav Šupík.

Petra Svoboda s manželom (Zdroj: Profimedia)

Minulý týždeň uplynul presne rok od tejto tragédie a moderátorka sa v týchto dňoch prvýkrát objavila v spoločnosti. A za uplynulých 12 mesiacov sa výrazne zmenila. „Určite som tým stresom schudla a navyše som si prestala predlžovať vlasy umelými prameňmi a ostrihala som sa na mikádo. Takto krátke vlasy som asi nikdy nemala,“ priznala českému Blesku Petra.

Do vysielania sa moderátorka vrátila 4 mesiace po tragédii... „Som rada, že mi dali čas a čakali na mňa. Prvé týždne boli ako v sne, ale práca mi pomohla čiastočne sa vrtátiť medzi ľudí. Dnes je to prvýkrát, čo som na verejnej akcii a navyše v tento deň by mal narodeniny môj najlepší kamarát stylista Honza Pokorná, a tak som tu s jeho bývalým partnerom Yurim. Je to celé zvláštne, obaja muži, ktorých som milovala, odišli v rovnakom veku,“ dodala.

Petra Svoboda sa rok po tragédii prvýkrát objavila v spoločnosti. (Zdroj: Profimedia)