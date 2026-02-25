Výchova podľa Babsy Jagušák: Ona zakazuje, manžel dovoľuje! Zhodnú sa vôbec na niečom?

BRATISLAVA - Babsy Jagušák je hrdou mamou dvoch detí, ktoré jej robia nesmiernu radosť. A hoci s manželom Dodom pôsobia ako zohratá dvojka, nie vždy je všetko také ružové ako sa zdá!
Babsy s Dodom tvoria harmonický pár a spoločne vychovávajú dcérku Izabelku a syna Zacharyho. A hoci navonok pôsobia manželia priam dokonalo zohratí, Babsy priznala, že nie vždy vidia veci rovnako. Pred deťmi je to ale iné: „My sme s manželom nejednotní keď sme bez nich, ale jednotní keď sme pred nimi, lebo vieme aké dôležité je byť jednotní pred deťmi.“
Babsy priznala, že situácie, ktoré ich cez deň "pichli", rozoberajú výlučne za dverami spálne a mimo detských uší. „Veľakrát keď ich uložíme spať sa bavíme o niečom, čo myslíme, že by sme mali rozobrať vo dvojici. Keď napríklad mám pocit, že Dodo nezareagoval správne, alebo on má pocit, že ja som nezareagovala správne.“
Keď sa však zvrtla reč na disciplínu a hranice, je to v ich rodine paradoxne práve ona, kto je prísnejší rodič. „Mám oveľa väčšie očakávania od našej dcéry čo sa školy týka, ale aj tanca a krúžkov… ja som tá, ktorá viac tlačí na pílu.“ Dodo je podľa jej slov skôr ten pohodový rodič, ktorý niekedy prižmúri oči a práve tam sa ich prístupy občas rozchádzajú. „On mávne rukou a veľakrát jej dovolí telku alebo jej dovolí nerobiť si úlohu… Na tomto sa často zvykneme rozchádzať, ale dokážeme sa dohodnúť.“
Moderátorka a influencerka zároveň vysvetlila, prečo to má vo výchove práve takto a jasne pomenovala dôvod, prečo nad deťmi drží pevnú ruku. „Som prísna. Aj naši rodičia boli prísni a ja som im za to veľmi vďačná, lebo mňa to zocelilo a som vďaka tomu cieľavedomá, disciplinovaná…“ prezrádza Jagušák, ktorá vo výchove kopíruje svojich rodičov. „Myslím si, že aj na úspechu, ktorý dosahujem dnes, majú vo veľkej miere podiel moji rodičia.“ Zároveň však dodala: „Rodičia neboli vždy úplne milí na mňa a že mi aj povedali, že sú sklamaní keď som doniesla domov zlú známku.“
Dcéra Aleny a Jozefa Heribanovcov však upriamuje pozornosť aj na dnešnú výchovu a upozorňuje, že deťom by sa nemalo všetko len tak "prepiecť". Keďže však toľko vychválila výchovu svojich rodičov, prirodzene padla aj otázka: je predsa len niečo, čo by im spätne vytkla – možno aj vo výchove?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%