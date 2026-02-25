Azerbajdžanskí politickí väzni vyzývajú Európsku komisiu, aby zatlačila na Baku

BAKU - Skupina azerbajdžanských politických väzňov v stredu vyzvala Európsku komisiu (EK), aby zatlačila na vedenie krajiny, ktoré podľa nich nerešpektuje ľudské práva. Informuje o tom agentúra DPA.
Väzni obviňujú Azerbajdžan
V otvorenom liste predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej autori obvinili azerbajdžanskú vládu z ovplyvňovania justície s cieľom potrestať kritikov dlhoročného autoritárskeho prezidenta Ilhama Alijeva. Ten v krajine vládne od roku 2003, keď vo funkcii nahradil svojho otca Hejdara.
„Sme mimoriadne sklamaní, že uznesenia Európskeho parlamentu (EP) o situácii v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane zostávajú len na papieri, zatiaľ čo EK nemobilizuje svoje zdroje na riešenie otázky politických väzňov v krajine,“ uvádzajú väzni v liste, ktorý okrem iných podpísali novinári Khafis Babaly a Mehman Alijev. Autori upozorňujú, že kým Brusel upevňuje vzťahy s Baku, miestna vláda prenasleduje kritických novinárov, akademikov, členov opozície a občianskej spoločnosti.
Karimli obvinený z prevratu
Manželka väzneného opozičného lídra Aliho Karimliho Samara Sejidová pre DPA označila vládu prezidenta Alijeva za represívnu. „Nemáme žiadnu slobodu slova. Aj kritické komentáre na sociálnych sieťach môžu mať za dôsledok 20 až 30 dní väzenia,“ povedala. V azerbajdžanských väzniciach je podľa nej 340 politických väzňov vrátane 24 novinárov.
Jej manžel je vo väzbe niekoľko mesiacov a obvinený je z prípravy prevratu v spolupráci s Ruskom. Sejidová obvinenia označila za „falošné a smiešne“, keďže jej manžel je prozápadný politik, ktorý je kritikom ruského režimu a invázie na Ukrajinu. Ďalší vývoj Karimliho procesu podľa nej závisí aj od tlaku EÚ a Spojených štátov.
DPA pripomína, že EP v decembri prijal rezolúciu, ktorou odsúdil prenasledovanie a väznenie politických oponentov prezidenta Alijeva a lídrov EÚ vyzval, aby na zodpovedných azerbajdžanských predstaviteľov uvalili sankcie.