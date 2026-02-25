STRATENÉ zábery Elvisa Presleyho: TOTO doteraz ešte nikto nevidel!

LAS VEGAS - Desiatky rokov ukryté archívne materiály sa konečne dostávajú na svetlo sveta. Režisér Baz Luhrmann objavil unikátne zábery Elvisa Presleyho z jeho legendárnej éry v Las Vegas, ktoré doteraz nikto nevidel, a premenil ich na výnimočný hudobno-filmový zážitok.
Koncertný film odhaľuje doteraz neznámu kapitolu života legendárneho Elvisa Presleyho počas jeho slávnej éry v Las Vegas. Režisér Baz Luhrmann počas príprav na svoj celovečerný projekt Epic: Elvis Presley objavil unikátny, doposiaľ nezverejnený materiál, ktorý premenil na výnimočný hudobno-filmový zážitok. Diváci si ho budú môcť vychutnať už od 26. februára.
Na konci 60. rokov prišiel Elvis Presley do Las Vegas pôvodne len na sériu krátkych koncertov. Obrovský záujem fanúšikov a neustále vypredané sály však všetko zmenili – z plánovaných niekoľkých týždňov sa stalo neuveriteľných sedem rokov vystupovania. Práve z tohto obdobia pochádzajú zábery, ktoré zostali desaťročia ukryté v archívoch a ktoré dnes prinášajú úplne nový pohľad na hudobnú ikonu. Film prepája Elvisove najväčšie hity s intímnymi momentmi zo zákulisia a ukazuje ho nielen ako hviezdu pódií, ale aj ako človeka mimo reflektorov.
„Počas natáčania filmu Elvis (2022) sme sa vydali na pátranie po údajne nezverejnených záberoch z kultových koncertných filmov Elvis: That’s the Way It Is a Elvis on Tour z 70. rokov, ktoré boli údajne stratené. Moja počiatočná myšlienka bola, že ak ich nájdeme, mohli by sme nepoužité zábery reštaurovať a použiť ich v našom filme Elvis s Austinom Butlerom v hlavnej úlohe. Poslal som výskumníkov do filmových archívov spoločnosti Warners Bros. uložených v podzemných soľných baniach v Kansase a k úžasu všetkých sme objavili 69 škatúľ (59 hodín) filmových negatívov, ktoré doteraz nikto nevidel,“ povedal režisér Baz Luhrmann.