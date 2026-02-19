Opäť ZAMILOVANÁ? Toto je vraj NOVÝ PRIATEĽ Petry Vlhovej!

BRATISLAVA/MILÁNO - V novembri 2024 Petra Vlhová (30) oznámila, že namiesto svadby, prišiel po 5 rokoch vzťahu s Michalom Kyselicom rozchod. Odvtedy sa o novom mužovi po jej boku nehovorilo. Sympatická športovkyňa sa sústredila primárne na zotavovanie sa zo zranenia a návrat na svahy. A zdá sa, že práve to jej priviedlo do života novú lásku. Toto má byť jej nový priateľ!
Šokujúci ROZCHOD po 5 rokoch: Petra Vlhová oznámila krach vzťahu s priateľom Michalom!
O svojom rozchode prehovorila Petra Vlhová začiatkom novembra 2024 na sociálnej sieti Instagram. „Aj napriek tomu, že za 5 rokov sme si chránili súkromie ako sa dalo, chceli by sme verejne oznámiť niečo, čo sa ani jednému z nás nepíše vôbec ľahko a ešte ťažšie sa hľadajú tie správne slová. Ale je to už pár týždňov, čo netvoríme pár,“ oznámila vtedy Petra.
ZOH 2026 Hrdinka Petra Vlhová! VIDEO Slzy, silné slová a emócie, ktoré zaplavili celé Slovensko
Bolo to 10 mesiacov po ťažkom zranení, ktoré utrela pri páde v obrovskom slalome v Jasnej, kde si vážne poškodila väzy v kolene. Okrem zotavovania sa zo zdravotných problémov, tak musela v súkromí riešiť aj krachujúci vzťah. Aktuálne sa po dvojročnej pauze opäť vrátila na svahy. Sympatická športovkyňa reprezentovala Slovensko na Zimných olympijských hrách v talianskom Cortina d´Ampezzo.
Ako sama prezradila, tentoraz nešlo o medaily, ale o návrat. „Pocity sú všelijaké. Samozrejme, mám veľké emócie, veľmi sa teším, že som tu, a som šťastná, že som sa dokázala vrátiť na štart, aj keď je to veľmi náročné, pretože moje telo nereaguje ako predtým. Ale som tu a bojujem,“ priznala lyžiarka. „O výsledok mi nešlo, išlo mi hlavne o to, aby som sa vrátila späť a dostala sa do pretekového módu. Prešla som naozaj dlhú dobu bez toho - a z toho sa najvac teším. Čaká ma veľký boj a som odhodlaná.“
So slzami stekajúcimi po lícach ešte dodala vetu, ktorá okamžite vyvolala špekulácie. Zdá sa totiž, že uplynulé mesiace jej nepriniesli len zotavenie po páde, ale aj novú lásku. „Som šťastná aj v osobnom živote, všetko je tak, ako má byť, a všetko, čo príde, je len bonus.“ No a magazín Eva prišiel s úvahou, kto by za jej šťastím v súkromí mohol stáť. Po Vlhovej boku sa totiž už dlhšie objavuje 29-ročný fyzioterapeut Kristián Piovarči, ktorý je oficiálnym členom jej tímu.
Dvojica spolu trávi veľa času, no magazín ich približne pred rokom spoločne zahliadol aj mimo pracovného času. Vo večerných hodinách spolu sedeli v širšej spoločnosti v známej talianskej reštaurácii v centre Bratislavy, no a keď sa pri odchode skupinka rozdelila, dvojica spolu sadla do auta a spoločne si to namierili do hotela na nábreží Dunaja. Či bola táto úvaha správna, ukáže zrejme až čas. Základom je, že je Petra šťastná a späť na zjazdovkách!