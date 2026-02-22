ALARMUJÚCI prieskum: Takmer všetky predávané kuracie prsia na Slovensku majú TOTO ochorenie!

BRATISLAVA - Takmer každé balenie kuracích pŕs v slovenských maloobchodných reťazcoch je postihnuté chorobou bielych vlákien. Ukázal to prieskum, ktorý zverejnila organizácia Humánny pokrok.
Organizácia Humánny pokrok zverejnila prieskum, podľa ktorého sa v 97,94 % kuracích pŕs predávaných v slovenských maloobchodných reťazcoch vyskytuje ochorenie svalstva známe ako choroba bielych vlákien. Ide o ochorenie spájané s extrémne rýchlym rastom kurčiat na mäso, ktorý môže ovplyvňovať vlastnosti mäsa, ako sú jeho štruktúra či chuť.
Prieskum bol realizovaný v 388 produktoch kuracích pŕs, filetov a rezňov bez kože. Z celkového počtu bolo 59 produktov označených ako welfare, pričom výskyt bielych pruhov vo welfare mäse bol 96,61 %. Postihnuté kuracie mäso často obsahuje aj pridružené deformácie, ktoré opisuje najnovšia správa s názvom Tučný kurací podvod.
Humánny pokrok približuje, že prieskum, realizovaný v októbri 2025, prebiehal v piatich slovenských mestách a jednej obci – Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Miloslavove. Fotografie, na základe ktorých prebiehala analýza, boli zozbierané od rôznych značiek na obchodných prevádzkach Tesco, Billa, Coop Jednota, Kaufland, Lidl, Terno a Kraj, Fresh, Yeme a Biedronka.
Vo viacerých spoločnostiach nebola pri meraní dostatočná vzorka, ale výsledky ukázali 100 % bielych pruhov aj v Terno a Kraj, Fresh a Yeme.
„Slovenské obchodné reťazce sú stále zaplavené mäsom z rýchleho chovu, ktoré má preukázateľne negatívny vplyv na jeho kvalitu. V praxi to znamená, že spotrebitelia a spotrebiteľky platia za produkt nižšej kvality. Zatiaľ čo v mnohých krajinách Európy obchodné reťazce od takýchto výrobkov ustupujú, na Slovensku zostávajú štandardom. Slovenskí spotrebitelia a spotrebiteľky si pritom zaslúžia rovnakú kvalitu potravín, akú majú zákazníci a zákazníčky v zahraničí,“ povedal riaditeľ organizácie, Martin Smrek.
Podľa organizácie sa viaceré obchodné reťazce vo vyspelých európskych krajinách v posledných rokoch postupne odkláňajú od predaja mäsa z rýchleho chovu. Na Slovensku však k zatiaľ k zmene nedochádza napriek tomu, že slovenská verejnosť má ohľadom chovu rýchlokurčiat jasno. Prieskum od agentúry Focus zo septembra 2025 ukazuje, že 7 z 10 (68,3 %) Slovákov a Sloveniek chce zákaz chovu rýchlokurčiat. Až 2 z 3 (66,2 %) ľudí sú ochotní zaplatiť vyššiu cenu za kurča, ktoré pochádza z chovu, ktorý zabezpečuje zvieratám lepšie životné podmienky.
Humánny pokrok spustil v júli 2025 petíciu STOP rýchlokurčatám, do ktorej sa doposiaľ zapojilo už viac ako 32 000 ľudí, ktorí žiadajú ukončenie chovu rýchlokurčiat. Verejnosť sa môže zapojiť do petície na stránke www.rychlokurcata.sk.