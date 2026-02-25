BIZARNÝ vynález: Vedci vyvinuli INTELIGENTNÉ SPODKY, ktoré odosielajú TIETO údaje priamo do vášho mobilu!

USA - Americkí vedci predstavili unikátne nositeľné zariadenie, ktoré dokáže merať ľudskú plynatosť v reálnom čase. Projekt s názvom Human Flatus Atlas má priniesť prelomové poznatky o fungovaní črevného mikrobiómu a o tom, ako strava ovplyvňuje tvorbu plynov.
Prvá inteligentná spodná bielizeň na svete je určená na meranie ľudskej plynatosti, čím sa odborníkom otvára priestor na sledovanie metabolizmu črevných mikróbov v reálnych podmienkach. Gastroenterológ Michael Levitt v roku 2000 uviedol, že je „prakticky nemožné, aby lekári sledovali prítomnosť nadmernej plynatosti pomocou v súčasnosti dostupných testov“. Po 25. rokoch sa však situácia mení. Brantley Hall z Katedry bunkovej biológie a molekulárnej genetiky na Univerzite Maryland (UMD) vyvinul nositeľné zariadenie na sledovanie vodíka, ktoré by mohlo zásadne zmeniť budúci výskum.
Inteligentná spodná bielizeň
Hall spúšťa projekt Human Flatus Atlas, čiže štúdiu, ktorá testuje inteligentnú spodnú bielizeň s cieľom sledovať vzorce plynatosti u stoviek dobrovoľníkov v USA. Ako informuje portál indy100.com, projekt má pomôcť vedcom prepojiť trendy v tvorbe plynov so stravou a zložením črevného mikrobiómu. Inteligentná spodná bielizeň obsahuje nabíjateľné zariadenie vo veľkosti mince, ktoré sa pripevní na bielizeň a prostredníctvom Bluetooth odosiela údaje do aplikácie v telefóne. Výsledky projektu pomôžu stanoviť normálny rozsah plynatosti u ľudí v Spojených štátoch starších ako 18 rokov.
Nadmerná plynatosť
Štúdia bude zahŕňať tri skupiny: jednotlivcov, ktorí konzumujú stravu s vysokým obsahom vlákniny a produkujú minimálne množstvo plynov. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí trpia nadmernou plynatosťou. Tretia, „normálna“ skupina sú ľudia, ktorých príznaky sa pohybujú medzi týmito dvoma hlavnými kategóriami. „Zistili sme veľmi veľa o tom, aké mikróby žijú v čreve, ale menej o tom, čo v danom momente skutočne robia,“ uviedol Hall. „Human Flatus Atlas stanoví objektívne východiskové hodnoty fermentácie črevných mikróbov, čo je nevyhnutný základ pre hodnotenie, ako stravovacie, probiotické alebo prebiotické zásahy menia aktivitu mikrobiómu.“