Vaša kytica už nemusí skončiť v koši: Stačí pridať TÝCHTO dvoch pomocníkov z kuchyne a kvety vydržia REKORDNE dlho!

CANBERRA - Čerstvé kvety rýchlo strácajú sviežosť, no jednoduchý trik od TikTok kreatívky môže ich životnosť výrazne predĺžiť. Stačí pridať dve bežné suroviny, ktoré máte doma.
Svadobné alebo valentínske kytice prinášajú do domácnosti farbu a vôňu, no často nevydržia dlho ako tie vo vašej záhrade. Austrálska TikTok tvorkyňa Chantel Mila, známa ako Mama Mila, zdieľala jednoduchý spôsob, ako udržať rezané kvety dlhšie čerstvé.
Stačia len dve bežné kuchynské ingrediencie – cukor a biely ocot. Postup je jednoduchý: do polovičky vázy s vodou pridajte jednu polievkovú lyžicu cukru a dve lyžice octu, potom jemne premiešajte, aby sa cukor rozpustil. Stonky kvetov je vhodné ostrihať pod uhlom 45° pod vodou a odstrániť zbytočné listy, aby sa zabránilo vzniku vzduchových bublín v stonkách.
Ako často meniť vodu?
Cukor dodáva kvetom živiny, ktoré stratili po odstrihnutí, no sám môže podporovať rast baktérií. Práve preto je potrebné kombinovať ho s octom, ktorý zvyšuje kyslosť vody a zamedzuje množeniu mikroorganizmov. Štúdie a odborníci z oblasti záhradníctva odporúčajú pravidelnú výmenu vody a dopĺňanie zmesi, aby kvety vydržali svieže čo najdlhšie. Podľa Chantel a záhradníckych portálov, správne zvolená kombinácia cukru a octu môže výrazne predĺžiť životnosť kytice a udržať jej farby jasné aj niekoľko dní po rezaní.