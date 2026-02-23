MIMORIADNY ONLINE Desivé slová Zelenského: Putin už rozpútal tretiu svetovú! Je nevyhnutné ho zastaviť

KYJEV - Ruský líder Vladimir Putin už rozpútal tretiu svetovú vojnu a je nevyhnutné ho zastaviť, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý poskytol britskej stanici BBC v predvečer štvrtého výročia rozpútania vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj ubezpečoval, že Ukrajina vojnu neprehráva, a rezolútne sa ohradzuje proti prípadným ústupkom Putinovi. Ohľadom spoľahlivosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podotkol, že bezpečnostné záruky od USA by mali platiť 30 rokov a mal by ich schváliť Kongres USA, pretože prezidenti sa menia, ale inštitúcie zostávajú.
6:40 Najmenej jeden človek prišiel o život a ďalší utrpel zranenia pri ruskom útoku na Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Oznámil to šéf oblastnej správy Ivan Fedorov. Rusi podľa neho poškodili bližšie nespresnený priemyselný objekt. Ukrajinské sily naopak počas noci opäť podnikli útoky v hĺbke Ruska.
6:29 Ministri zahraničných vecí EÚ sa dnes budú zaoberať ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu aj situáciou na Blízkom východe. Šéfovia diplomacií dvadsaťsedmičky sa budú snažiť schváliť 20. balík sankcií únijného bloku proti Moskve, zameraný tentoraz na bankový a energetický sektor. Pre schválenie je však potrebná jednomyseľnosť a Maďarsko cez víkend pohrozilo, že sankcie zablokuje, ak Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy do Maďarska.
5:53 Trojstranné rokovania o prímerí medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi by mohli pokračovať štvrtým kolom vo štvrtok (26. 2.) v Ženeve. Informovala o tom v nedeľu ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj v Moskve. Tento termín podľa agentúry DPA zatiaľ nepotvrdil Kyjev ani Washington. Po dvoch stretnutiach v Abú Zabí, v januári a začiatkom februára, sa vyjednávacie tímy všetkých troch krajín stretli 17. a 18. februára v Ženeve. Vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij následne označil rokovania za „ťažké, ale vecné“. Zároveň dodal, že nové stretnutie o riešení situácie na Ukrajine sa uskutoční čoskoro.
Rusko chce svetu vnútiť iný spôsob života
Ruský prezident si ako podmienku pre prímerie kladie, aby Kyjev stiahol ukrajinských vojakov zo strategicky dôležitých miest, ktoré Rusko nedokázalo dobyť bez ohľadu na smrť desiatok tisíc ruských vojakov. "Myslím, že Putin už ju (tretiu svetovú vojnu) začal. Otázka znie, koľko územia sa mu podarí dobyť a ako ho zastaviť," povedal Zelenskyj. "Rusko chce svetu vnútiť iný spôsob života a zmeniť životy, ktoré si ľudia sami zvolili," dodal.
K ruskej požiadavke, aby sa Ukrajina vzdala zvyšnej pätiny Doneckej oblasti na východe krajiny, ktorú stále bráni, a tiež ďalšieho územia v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny, Zelenskyj uviedol, že nejde len o územie, ale aj o opustenie státisícov Ukrajincov, ktorí tam žijú, a o oslabenie ukrajinských pozícií 2000. "Som si istý, že toto ´odstúpenie´ by rozdelilo našu spoločnosť," povedal. Je presvedčený, že ústupok by ruského prezidenta uspokojil len na chvíľu, kým by znovu nabral silu, a tak by mohlo trvať najviac pár rokov, kým by Putin pokračoval vo vojne.
Víťazstvo by bolo zastaviť Putina
"Prehrávame? Samozrejme, že nie!" vyhlásil Zelenskyj. Víťazstvo podľa neho bude znamenať návrat Ukrajincov k normálnemu životu, pretože skončí zabíjanie ľudí. Ale víťazstvo v širšom zmysle by podľa ukrajinského prezidenta predstavovalo odstránenie globálnej hrozby, ktoré vychádza z Moskvy. "Zastaviť Putina, nenechať ho okupovať Ukrajinu - to by bolo víťazstvo sveta," myslí si. V širšej perspektíve myslí, že je len otázkou času, kedy Ukrajina získa späť všetky územia, ktoré okupuje Rusko. Pokúsiť sa o ich oslobodenie už teraz by ale znamenalo stratiť vo vojne milióny ľudí.
"Nemáme aj zodpovedajúce množstvo zbraní. To nezáleží len na nás, ale aj našich partneroch," poznamenal. Návrat k medzinárodne uznaným hraniciam z roku 1991 by pokladal za víťazstvo spravodlivosti. V odpovedi na otázku, či verí americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý svojho času Zelenského - podobne ako Putin - nepravdivo nahovoril, že je diktátor a že rozpútal vojnu, sa ukrajinský prezident podľa BBC najprv rozosmial: "Nie som diktátor a vojnu som nezačal." "Nejde len o prezidenta Trumpa, hovoríme o Amerike. Všetci sme prezidentmi na určité obdobie. Napríklad chceme (od USA bezpečnostné) záruky na 30 rokov. Politické elity sa budú meniť, lídri sa budú meniť," poznamenal. Z dobrého dôvodu by záruky mal schváliť Kongres USA. "Kongres je potrebný. Pretože prezidenti sa menia, ale inštitúcie zostávajú," dodal.