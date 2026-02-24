Známu Slovenku rodičia ZAVRHLI: Nepomohlo ani narodenie vnuka... Mama z nej chcela vyhnať diabla!

BRATISLAVA - Vzťahy v rodine známej Slovenky nie sú ideálne. Pred tehotenstvom, počas, ani po sa to nezlepšilo. Ba ešte priam zhoršilo... Nepomohlo ani narodenie vnuka.
Známu slovenskú influencerku Ráchel Karnižovú opäť sprevádzajú rodinné nezhody. Hoci sa po narodení jej syna zdalo, že sa napäté vzťahy s rodičmi postupne upokojili, dnes je všetko inak. Podľa jej vlastných slov sa s rodinou znovu prestali kontaktovať a už niekoľko mesiacov spolu nekomunikujú. Ešte na jar 2025 otvorene prehovorila o najťažšom období svojho života, keď počas tehotenstva bojovala s psychickými problémami a cítila sa nepochopená najbližšími.
Najväčšia rana mala prísť práve od mamy, ktorá namiesto podpory reagovala prísne. Konflikt vtedy vyústil až do prerušenia kontaktu. „Keď som len zmienila, že asi si to pôjdem dať zobrať, pretože fakt som sa necítila v pohode a myslela som si, že to je jediné riešenie, tak mi písala správy, že ako zo mňa vyháňa diabla a ako som sebecká. Vôbec ma nepodržala v tej situácii, tak som si ju vtedy zablokovala na nejaké 3 týždne, kedy som sa ja za ten čas dala dokopy a potom som to oznámila na Instagrame," zverila sa vtedy.
Po pôrode sa však zdalo, že príchod vnuka by mohol rodinu opäť spojiť. Krátke zmierenie ale nevydržalo dlho. Ráchel nedávno priznala, že sa s rodičmi znovu nebaví – už približne dva až tri mesiace. Naznačila, že problémom majú byť nezhody v názoroch a situácie, ktoré sa podľa nej diali za jej chrbtom. „Zas sa nebavíme už asi 2-3 mesiace. Takže ja už som to vzdala, keď proste niekto neberie moje názory okej, ale zasa robiť niečo za mojím chrbtom s čím ja nesúhlasím, je už moc a ešte s Arim," priznala otvorene. Zdá sa teda, že ani narodenie vnuka neprinieslo trvalé zmierenie a rodinné vzťahy zostávajú napäté.
