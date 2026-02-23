Americká influencerka Gwen McMullen reaguje na podobu s Ficom: Už som na ceste na Slovensko, odkazuje

BRATISLAVA - Dvaja ľudia, ktorí nemajú nič spoločné, spôsobili virálny ošiaľ. Reč je o americkej ingluencerke Gwen McMullen a slovenskom premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SSD), ktorých fyzická podoba vyrazila Slovákom dych. K celej veci sa vyjadrila aj mladá Američanka.
Rodáčka z amerického Texasu, ktorá na sociálnej sieti zdieľa najmä videá o móde, tanci, líčení či životnom štýle, sa stala na Slovensku hviezdou. Slováci si totiž všimli výraznú fyzickú podobu s predsedom vlády Robertom Ficom.
To, že na Slovensku sa rieši jej podoba s Robertom Ficom si už stihla všimnúť aj ona. Tá si totiž zrazu všimla, že pod jej videami na sociálnej sieti sa objavujú komentáre zo zahraničia a v jazyku, ktorému nerozumela. Najskôr nevedela, čo sa deje. Pomocou umelej inteligencie, ktorou si pomohla, sa dopracovala až k Slovensku a k tomu, že sa má podobať na nášho premiéra. „Je to trochu ponižujúce, ale aspoň mám viac sledovateľov než ich premiér. Takže aspoň niečo," skonštatovala.
Nešlo však o posledné video, ktoré svojej podobe s Ficom venovala. Zdá sa, že americká influencerka sa začala na tom, že ju ľudia prirovnávajú k slovenskému premiérovi, tiež baviť. Zverejnila video, v ktorom sedí v lietadle s nápojom v ruke a odkazuje, že už je na ceste na Slovensko. "Na ceste na Slovensko!! Je mi cťou byť vašou novou kráľovnou. Čoskoro sa vidíme," napísala.
Prekvapivo na toto video zareagoval predseda opozičného KDH Milan Majerský. "Stále by to bola lepšia vláda, ako tá Ficova," odkázal v komentári priamo pod príspevkom Gwen McMullen.